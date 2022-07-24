Какие истребители США и НАТО могут передать Украине Оглавление Свежие новости по Украине на сегодня: новые поставки вооружения ВВС Украины уничтожены, Зеленский просит самолёты Истребители для Украины: F-16, Gripen, Rafale Сколько стоит истребитель и сколько истребителей нужно Большая часть самолётов ВВС Украины была уничтожена в самом начале СВО. Остатки авиации практически исчерпаны, и Киев срочно просит самолёты зарубежного производства. 9807 9807 F-16 Fighting Falcon. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Свежие новости по Украине на сегодня: новые поставки вооружения

20 июля газета национальной безопасности The Politico опубликовала новость о том, что США могут передать Украине партию западных истребителей. Вопрос вынес на обсуждение начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун на ежегодном форуме по безопасности в Аспене. Он не смог сказать точно, какие именно это будут машины и когда именно Киев их получит, однако отметил, что это будут не МиГи.

— Это будет что-то нерусское — самолёты МиГ украинцы вряд ли получат, потому что достать российские детали будет сложно, — отметил генерал.

Напомним, в начале июня этого года командующий Национальной гвардией Калифорнии Дэвид Болдуин предлагал передать Украине партию истребителей МиГ-29. Это должна была сделать Польша, но на уровне НАТО сделку отменили.

Стоит отметить, что инициатива о передаче истребителей Киеву обсуждалась и ранее, но до этого отклонялась американской администрацией, которая не желает увеличивать риски прямой конфронтации с Россией. Однако в мае поляки передали Украине большую партию запчастей и вооружения для МиГ-29.

МиГ-29 ВВС Украины. Фото © Wikipedia

Ранее в Палате представителей Конгресса США одобрили законопроект, который позволит выделить 100 млн долларов на обучение украинских пилотов и техников. Решение зафиксировано в принятом законе о полномочиях в области национальной обороны на 2023 финансовый год.

ВВС Украины уничтожены, Зеленский просит самолёты

— Благодаря этим поставкам украинская авиация сможет постоянно возобновлять свою боеспособность, — рассуждают журналисты The Politico.

О необходимости отправки истребителей в Вашингтоне говорят с момента, когда Украина почти полностью утратила контроль над воздушным пространством страны. Инициативу поддерживают законодатели нижней и верхней палат Конгресса, колеблются лишь в администрации президента Байдена.

В это время Зеленский слёзно просит передать Украине хотя бы советские самолёты, ведь собственных истребителей уже почти не осталось, а уцелевшие крохи добиваются Армией России. Почти каждый день поступают новости об очередном сбитом украинском истребителе.

— Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины, — сообщили на брифинге Минобороны РФ в минувший четверг. 17 июля поступала информация об уничтожении российскими средствами ПВО самолёта Су-25 ВВС Украины в районе Великой Камышевахи Харьковской области. 12 июля Вооружённые силы России сбили украинские Су-25 и Су-24 в ДНР, а также МиГ-29 под Николаевом. Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 260 самолётов ВСУ.

В первые дни СВО большая часть объектов военной инфраструктуры Украины была выведена из строя силами ВКС РФ, а вместе с ней и основной парк боевых самолётов. Некоторые уцелевшие под ударами ВКС РФ истребители переместили в Ивано-Франковск, Ужгород и Мукачево, однако подавляющее число истребителей МиГ-29 и Су-27 удалось вывести из строя ещё на земле.

Су-25 ВВС Украины. Фото © Wikipedia

24–25 февраля Украина потеряла четыре истребителя Су-27. К маю у ВСУ осталось чуть больше двадцати средних и тяжёлых истребителей. Штурмовиков Су-27, по самым оптимистичным прогнозам, — примерно половина из них. Состояние уцелевших МиГ-29 оценивается как неудовлетворительное, и примерно три из каждых пяти оставшихся в западной части страны Су-27 непригодны для полётов.

Дошло до того, что в июле Украина занялась восстановлением ранее списанных и отправленных на базы длительного хранения боевых самолётов. Этим вопросом занимались полковники Дмитрий Бурдико и Олег Макарчук из службы вооружения и логистики ВВС Украины, и, по всей видимости, вопрос с ремонтом решался 14 июля на совещании в гарнизонном Доме офицеров в Виннице, но удар высокоточных ракет морского базирования "Калибр" поставил жирную точку , повергнув в смятение ВВС Украины. Киев скоро лишится всех своих самолётов, оттого и вопрос с поставкой западных истребителей поставлен ребром.

Истребители для Украины: F-16, Gripen, Rafale

Почему администрация Байдена тянет с передачей истребителей? Американцы опасаются, что их технологии могут попасть в руки российских военных, как это было с французскими гаубицами Caesar. Поэтому, если даже Киев получит положительный ответ, передовых образцов американского авиапрома ему не видать. Зеленский может рассчитывать на раритеты — F-16 из 70-х, Gripen и Rafale прямиком из 90-х, Eurofighter (производится с 1994 года. — Прим. Лайфа), но не более того.

Saab JAS-39C Gripen. Фото © Shutterstock

— Есть американские самолёты, есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafale. Так что есть целый ряд различных платформ, которые могли бы пойти на Украину. Какие именно пойдут, сказать не могу, — поделился начальник штаба ВВС США Чарльз Браун.

Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл на форуме по безопасности в Аспене также допустил , что США могут отказаться от штурмовиков А-10 Warthog ("Бородавочник") времён холодной войны и передать их Украине. Он тут же уточнил, что это далеко не та техника, которую можно противопоставить Армии России. Просто их не жалко передать, всё равно они пылятся на складе ("Бородавочники" "ушли на пенсию" ещё в 2014 году).

Но, даже если Киев получит некоторое количество старых западных истребителей, проблему нельзя будет назвать решённой. На Украине сейчас нет инфраструктуры под эти машины. Вся инфраструктура, что была, рассчитана на советские самолёты, да и та фактически уничтожена силами ВКС РФ. А под F-16, Gripen, Rafale, Eurofighter и что там ещё планируют передать даже топливо нужно другое. Не решён вопрос с обслуживанием и ремонтом машин. Это не просто мнение оппонентов Киева, сам министр обороны Украины Алексей Резников признавал, что украинские аэродромы не готовы к использованию самолётов F-16.

22 июля сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди подчеркнула, что взлетать западным истребителям на Украине неоткуда.

Ольга Ковитиди. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

— Заявление Чарльза Брауна на ход российской спецоперации на Украине никак не повлияет и может быть лишь принято нами к сведению. Взлетать американским самолётам неоткуда. На Украине практически полностью уничтожены все аэродромы, — заявила Ольга Ковитиди.

Неизвестно, как Киев планирует решать эту проблему, требующую большого количества времени и более спокойной обстановки. А кто будет летать на этих самолётах? Переходный курс с одного типа самолётов на F-16, на который берут опытных лётчиков-истребителей, в ВВС США отведено свыше шести недель. Обучение американского курсанта с нуля занимает 37 недель. Лётчикам из других стран, вообще не летавшим на американской технике, требуется от нескольких месяцев до года.

— Во-первых, чтобы подготовить лётчика на такие самолёты, нужен как минимум год, а за год Украины может и не быть уже. Во-вторых, где они возьмут лётчиков на Украине? Их почти всех истребили, — отмечал ранее в беседе с Лайфом военный эксперт Виктор Литовкин.

Сколько стоит истребитель и сколько истребителей нужно

И ещё один момент: НАТО если и передаст истребители, то не безвозмездно. Долг за военную помощь у Киева уже накопился такой, что платить по счетам придётся, скорее всего, следующему поколению украинских политиков, это при том, что вопрос существования государства Украина вообще под вопросом.

Фото © Shutterstock

Цена одного F-16 может достигать от 43 до 55 млн долларов за единицу. Стоимость французских Dassault Rafale и шведских Saab Gripen варьируется от 60 до 90 млн долларов. Eurofighter стоит почти в два раза дороже аналогичных самолётов 4-го поколения, его цена достигает 125 млн долларов за штуку. Цена A-10 Warthog по состоянию на 1994 год составляла 11,8 млн за штуку, а за счёт инфляции "Бородавочник" сегодня может стоить не менее 17,7 млн долларов.

Понятно, что начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун сейчас не может сказать, сколько Америка и её союзники готовы передать Киеву истребителей. Если исходить из потребностей ВСУ, то для того, чтобы закрыть небо Украины, нужно примерно 400 истребителей. Генерал Браун отметил, что требуется изучить возможности не только США, но и других союзников и партнёров, которые могут быть заинтересованы в обеспечении безопасности Украины. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что такого количества боевых самолётов, которое требуется Украине, нет нигде, даже если перерыть все ангары со старой техникой в США и других странах НАТО.

P. S. Вечером 22 июля появился официальный комментарий от координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кёрби. Судя по всему, решение вопроса по истребителям затягивается на неопределённый срок.

— Мы не рассматриваем возможность отправки истребителей на Украину в ближайшее время, — сказал представитель Белого дома. Также он добавил, что в настоящее время также не обучают украинских пилотов.

Кёрби добавил, что США постоянно контактируют с Киевом для оценки потребности этой страны в оружии. Вашингтон остаётся нацелен на обучение и поддержку украинских военных в рамках поставок того вида вооружения, которое уже получают ВСУ. При этом Джон Кёрби отметил, что в настоящий момент США помогают с запчастями для имеющейся на Украине авиации.

Фото © Shutterstock Смогут ли Америка и союзники обеспечить ВВС Украины нужным количеством истребителей? 0 Почему бы и нет, избавляться от старья надо Дадут сколько не жалко, но это явно не переломит ход СВО Не успеют. Россия уже решит все задачи спецоперации

Авторы Евгений Жуков