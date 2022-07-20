Что будет делать Киев после уничтожения Армией России ключевых офицеров ВВС Украины Восстановить за короткое время уничтоженную российскими "Калибрами" логистику Военно-воздушных сил ВСУ Киев вряд ли сможет, а вот чистки и поиск виноватых идут полным ходом. 48559 48559 Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Самые последние новости Украины: сколько офицеров погибло на Украине

14 июля ВКС РФ нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по гарнизонному Дому офицеров в Виннице, где, по данным Минобороны РФ, проходило совещание командования ВВС Украины с поставщиками вооружений из НАТО. Возможно, в сделке также участвовали офицеры ГУР. По некоторым данным, в Доме офицеров находились три сотрудника британской разведки MI-6 и один представитель французской разведки. Но эта информация ждёт подтверждения.

В тот день решался вопрос передачи очередной партии самолётов и боеприпасов, также на повестке стоял ремонт старого украинского авиапарка. Большинство участников совещания погибли либо числятся пропавшими без вести.

Фото © Narciso Contreras / Anadolu Agency via Getty Images

Киев, а также местные власти заявили, что винницкий Дом офицеров давно не использовался военными и служил исключительно площадкой для культурно-массовых мероприятий. Украинские СМИ подали эту новость как "очередной удар России по гражданским". Однако вскоре выяснилось, что все, кто там находился, — военные и что это был центр принятия решений, работавший под прикрытием.

15–17 июля стали известны имена некоторых офицеров ВВС, погибших в Виннице. 15 июля городской сайт Бердичева опубликовал некролог, посвящённый подполковнику Константину Пузыренко. Согласно данным журнала "Наука и техника ВВС Украины" ("Наука і техніка Повітряних сил Збройних сил України"), полковник Пузыренко состоял на должности начальника военно-научного отдела штаба командования ВВС Украины. Этот отдел напрямую отвечает за планирование и проведение боевых операций.

17 июля на портале "Днепр оперативный" появилась информация о гибели полковника Дмитрия Бурдико, который исполнял обязанности начальника службы вооружения и логистики ВВС Украины. В том же подразделении работал полковник Олег Макарчук. Служба вооружения и логистики отвечает за снабжение ВВС Украины.

Имена и должности остальных участников совещания пока уточняются. По словам экспертов, три офицера ВВС Украины лишь капля в море, на самом деле счёт идёт на десятки. Плюс представители стран НАТО. Инцидент посеял панику в США: американское посольство на Украине призвало всех своих граждан немедленно покинуть страну.

Как работают ВКС России на Украине

Фото © Narciso Contreras / Anadolu Agency via Getty Images

Если в Днепропетровской области было уничтожено руководство Десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях, а в Николаеве — офицеры штаба "Юг", в последнем случае "Калибры" нанесли сокрушительный удар по верхушке ВВС Украины.

Полковник Дмитрий Бурдико и полковник Олег Макарчук отвечали за снабжение всех ВВС на Украине: за переброску боеприпасов и запчастей для машин, которые перегонялись с баз длительного хранения. Эти самолёты были выведены из боевого состава ВВС Украины в связи с исчерпанием лётного ресурса, однако в связи с дефицитом лётной техники их решили восстановить.

Без Пузыренко, Макарчука и Бурдико украинская авиация встанет, по крайней мере застопорится, а уж восстановить её в том качестве, в котором она была до удара, не получится. Если до 14 июля Украине не хватало самолётов и опытных пилотов, то теперь боевая авиация попросту обезглавлена, логистика ВВС разрушена.

Погибшие офицеры отвечали за ключевые операции военной логистики украинской армии: снабжение, планирование работы ВВС, а также за работу с американскими разведданными.

Как отреагировал Зеленский: отставка главы СБУ Украины

Иван Баканов. Фото © Maxym Marusenko / NurPhoto via Getty Images

О том, насколько это болезненный удар для Киева, свидетельствуют массовые аресты, предпринятые в Виннице полицией и Службой безопасности Украины. Ситуацию прокомментировал новый глава МВД Украины Денис Монастырский, сменивший на этом посту Арсена Авакова.

— После этой трагедии было задержано несколько десятков человек. Они сейчас проходят опрос в органах Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Эти ракеты не наводятся "в глаза", а приводятся по координатам, — отметил глава МВД Украины Денис Монастырский.

Пресс-секретарь областного Управления СБУ Закаблук сообщил, что на причастность к корректировке ракетных обстрелов в Виннице проверяют 300 человек. СБУ отрабатывает версию, согласно которой жители города собирали информацию о пунктах дислокации украинских военных и передавали её российским спецслужбам через каналы закрытой связи. Однако все эти меры не спасли СБУ от гнева Киева.

Сразу же после удара началась новая охота на ведьм и чистка в высших эшелонах, инициированная Зеленским. 19 июля стало известно, что президент Украины сменил начальников управлений СБУ сразу в пяти областях. Также с должности зампредседателя СБУ снят Владимир Горбенко. Ранее Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и и.о. главы СБУ Ивана Баканова за "многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств".

Баканов уволен по статье 47 Дисциплинарного устава ВСУ, то есть "за неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, которое привело к человеческим жертвам или другим тяжёлым последствиям или создало угрозу появления таких последствий".

Сразу после ракетного удара в Виннице Киев объявил охоту на командира дивизиона подводных лодок Черноморского флота РФ Анатолия Варочкина "как приказавшего обстрелять Винницу крылатыми ракетами". За голову Варочкина предлагают 15 тысяч долларов, сообщает сайт Винницы. Косвенно с этим связано очередное громкое заявление Киева. Так, замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Times пообещал "уничтожить Черноморский флот и вернуть Крым". Вся эта шумиха говорит о том, что удар по Дому офицеров в Виннице стал для Киева полной неожиданностью, а сами офицеры, пришедшие туда на заседание 14 июля, были уверены, что находятся в безопасности.

Потери ВСУ на Украине на сегодняшний день

Убитые офицеры ВВС — это лишь часть громадного количества жертв, причём самых подготовленных и профессиональных. По данным Агентства внешней разведки Польши (AW), число безвозвратных потерь в соединениях украинской армии составляет свыше 300 человек в сутки и эта цифра занижается офисом Зеленского из-за боязни общественного взрыва и возможной паники среди гражданских и военных.

Представители AW отмечают, что систематические удары ВКС РФ по командным пунктам и центрам подготовки ВСУ за последние три месяца привели к гибели около 4600 наиболее подготовленных военнослужащих, в том числе старших офицеров, инструкторов и наёмников.

При этом в Донбасс сейчас отправляют неподготовленные формирования, где профессиональный уровень офицеров от командира батальона и ниже слабый, а роль командиров зачастую берут на себя бойцы нацбатов. С мая практически все управляющие функции при планировании и ведении боевых действий взяли на себя иностранные советники из США, Великобритании и Канады. Иностранные инструкторы часто заменяют на артиллерийских позициях военнослужащих ВСУ, потому что те зачастую не справляются со сложной техникой. Факт присутствия иностранцев держится в тайне с целью исключить попадание кадровых военных стран НАТО в российский плен.

Представители Агентства внешней разведки Польши докладывают, что Киев поставил задачу любыми средствами удержать линию Славянск – Краматорск – Торецк до конца августа.

В докладе указывается, что сейчас на западе Польши, а также в Германии и Великобритании идёт ускоренное обучение украинских военнослужащих и к началу сентября планируется создать группировку в 30 тысяч человек, костяк которой составят четыре новые бригады. Представители польских спецслужб к этой информации относятся скептически и не исключают вариант, что такие слухи распространяются с целью получения новой военной помощи Запада.

По данным AW, Киев также рассчитывает на ввод в западные области страны двух польских бригад — 6 ОВДБР и 25 ОДШБР — для того, чтобы в августе высвободить боеготовые части и соединения ВСУ для отправки на восточный фронт.

Удар по центрам принятия решений и подготовка к наступлению

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Данную акцию Российской армии можно рассматривать в качестве не раз анонсированного российским командованием удара по центрам принятия решений. При этом, по словам военного аналитика, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, такая работа ведётся постоянно, но о ней не принято говорить направо-налево.

— У них (ВСУ. — Прим. Лайфа) есть штабы, есть узлы связи, всё равно нужно как-то организовывать управление, руководство войсками по разным направлениям, есть точки, где они встречаются с представителями Запада. Центры выявляются и уничтожаются так же, как уничтожаются и места, где находятся боеприпасы, военная техника. Работа ведётся постоянно, — отметил Алексей Леонков.

При этом он подчеркнул, что Россия проводит спецоперацию, действуя в рамках международных конвенций и соглашений вопреки тому, что пишет об этом киевская пропаганда. Гражданские объекты вне поля интереса ВКС РФ и подлежат удару только в том случае, когда становятся объектами военной инфраструктуры и когда доподлинно известно, что там нет гражданских.

По мнению военных экспертов, удар "Калибрами" по Дому офицеров в Виннице может стать преамбулой к крупному наступлению, противостоять которому ВСУ не в силах. Отсюда и истерика.

Можно с уверенностью сказать, что ВСУ до сегодняшнего момента недооценивали возможности разведки и ВКС России. По этой причине Киев теряет лучших кадров, по этой же причине российские военные всегда знают, где базируются РСЗО HIMARS, гаубицы М777 и БПЛА "Байрактар". 17 июля Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения пусковой установки и заряжающей машины РСЗО HIMARS. Сообщалось, что вражеская техника была ликвидирована в районе Красноармейска в ДНР.

Фото © Narciso Contreras / Anadolu Agency via Getty Images Как отразится гибель офицеров ВВС на эффективности армии Украины? 0 Эффективность снизится, если не рухнет. Отыщут резервы, но на это понадобится время. Никак не отразится. Свой ответ в комментарии.

Авторы Евгений Жуков