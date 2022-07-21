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Опубликовано 21 июля 2022, 09:21

Военный эксперт объяснил, почему "нерусская" военная авиация не поможет Киеву

Военный эксперт Литовкин: Поставка Украине западных истребителей не переломит ход СВО

Громкие заявления Вашингтона о поставках Киеву истребителей рассчитаны на неосведомлённую публику и делаются ради самопиара США. Так в беседе с Лайфом военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал заявление генерала Чарльза Брауна о том, что США намерены поставить Украине "что-то нерусское", а именно американские самолёты, шведские Gripen, а также европейские Eurofighter или Rafale.

"Во-первых, для того, чтобы подготовить лётчика на такие самолёты, нужен как минимум год, а за год Украины может и не быть уже. Во-вторых, где они возьмут лётчиков на Украине? Их почти всех истребили", — отметил Литовкин.

Кроме того, для США это просто очередная реклама, а также попытка напугать и выставить себя в благородном свете, добавил эксперт. Кроме того, нужно учитывать, что самолёт всегда можно поставить, но для этого понадобится аэродром, оборудованный системами, которые позволят выпускать эти самолёты, принимать и руководить лётчиком в полёте, напомнил Литовкин.

"Это большая работа, поэтому такие заявления рассчитаны только на не очень осведомлённую публику с целью рекламы США и запугивания российского обывателя, что "завтра прилетит американский самолёт и всё там поменяется на Украине", — объяснил военный эксперт.

Какие беспилотники из Ирана может получить Армия России
Какие беспилотники из Ирана может получить Армия России

Ранее натовский беспилотник был замечен над Чёрным морем на фоне угроз Киева "вернуть" Крым. По данным Flightradar, стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk в ночь на 19 июля вылетел с американской военной авиабазы на итальянском острове Сицилия.

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Getty Images / Nik Oiko / SOPA Images / LightRocket

Кристина Шайдуллина
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