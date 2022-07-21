Военный эксперт объяснил, почему "нерусская" военная авиация не поможет Киеву

Громкие заявления Вашингтона о поставках Киеву истребителей рассчитаны на неосведомлённую публику и делаются ради самопиара США. Так в беседе с Лайфом военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал заявление генерала Чарльза Брауна о том, что США намерены поставить Украине "что-то нерусское", а именно американские самолёты, шведские Gripen, а также европейские Eurofighter или Rafale.

"Во-первых, для того, чтобы подготовить лётчика на такие самолёты, нужен как минимум год, а за год Украины может и не быть уже. Во-вторых, где они возьмут лётчиков на Украине? Их почти всех истребили", — отметил Литовкин.

Кроме того, для США это просто очередная реклама, а также попытка напугать и выставить себя в благородном свете, добавил эксперт. Кроме того, нужно учитывать, что самолёт всегда можно поставить, но для этого понадобится аэродром, оборудованный системами, которые позволят выпускать эти самолёты, принимать и руководить лётчиком в полёте, напомнил Литовкин.

"Это большая работа, поэтому такие заявления рассчитаны только на не очень осведомлённую публику с целью рекламы США и запугивания российского обывателя, что "завтра прилетит американский самолёт и всё там поменяется на Украине", — объяснил военный эксперт.