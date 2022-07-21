Какие беспилотники из Ирана может получить Армия России Оглавление Последние новости мира на сегодня: беспилотники в спецоперации на Украине Как Иран живёт под санкциями и что такое иранские беспилотники Почему у России нет ударных беспилотников Официально на высшем уровне отрицается возможность поставки ударных дронов иранского производства в Россию, однако эти машины могли бы помочь ВС РФ на поле боя. 9206 9206 Фото © Lost Armour

Последние новости мира на сегодня: беспилотники в спецоперации на Украине

Беспилотники давно являются частью разведывательно-огневого контура Российской армии. Они играют значительную роль в спецоперации на Украине. Эта техника — глаза и уши армии, они же — внушительная ударная сила. 18 июля стало известно , что российские военные впервые нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской области с помощью дронов-камикадзе "Ланцет-3", применявшихся до этого в Сирии.

Расчёты ударных БПЛА "Орлан-10" Западного военного округа проводят воздушную разведку и наносят точечные удары по позициям ВСУ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Рабочей лошадкой спецоперации считаются беспилотники "Орлан-10" — разведывательные и разведывательно-ударные. Они способны уничтожать бронированную технику или скопления противника, а также работают в связке с артиллерией и другими средствами поражения. Именно с помощью российских БПЛА были уничтожены первые американские комплексы HIMARS, поступившие на Украину, а также американские гаубицы М777 и французские "Цезари".

Но без проблем на поле боя не обходится. Несмотря на то что разведывательных БПЛА достаточно и в нише этой техники у России есть успехи, полноценных ударных машин, которые можно применять за пределами зоны прямого радиосигнала, у России крайне мало. Единственным летающим образцом можно считать ударный дрон "Иноходец", остальные дроны выполняют огневые задачи лишь опционально. Активнее всего до настоящего момента Армия России использовала беспилотники "Форпост", но эти дроны — лицензионные копии израильского IAI Searcher. В 2011 году Россия купила у Израиля две машины, а ещё через год было налажено производство российского варианта. К 2018 году у военных было около 100 таких дронов. В 2019 году Минобороны РФ заключило контракт на поставку 30 беспилотников "Форпост-Р", но этого количества в реальных боевых действиях может оказаться недостаточно.

Из потенциальных поставщиков боевых дронов в дружественных странах числятся Турция, Китай и Иран. Китай отказался помогать какой-либо из сторон конфликта, представители турецкого "Байкар Макина" (производителя "Байрактаров") также заявили, что не будут поставлять дроны России, зато Иран может оказаться не против.

12 июля в США забурлили слухи, что Иран собирается передать России до нескольких сотен БПЛА, включая те, что могут нести вооружение. Об этом обмолвился помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В тот же день МИД Ирана в лице официального представителя ведомства Насера Канаани опроверг данное утверждение.

Но в свете визита президента России в Тегеран и наметившегося вовлечения в многосторонний формат сотрудничества с Россией — Иран уже вошёл в ШОС (осенью процедура вступления завершится) и может присоединиться к БРИКС — есть повод для оптимизма. К тому же вовсю идут разговоры о подготовке всеобъемлющего договора о сотрудничестве между РФ и Ираном, а это значит, что поставка иранских дронов может вскоре стать реальностью. По данным New York Times и Bloomberg, Иран может поставить России сотни БПЛА.

Как Иран живёт под санкциями и что такое иранские беспилотники

Иранский беспилотник Ababil-B. Фото © Wikipedia

Из-за невозможности строительства полноценных боевых самолётов в Иране приняли решение сосредоточиться на разработке и производстве БПЛА. Впервые дроны местного производства испытали три с лишним десятка лет назад. Дроны Mohajer-1 и Ababil-1 впервые поднялись в воздух в 1985 году и шпионили за иракскими позициями близ границы двух стран. В 1988 году, когда ВМС США нанесли тяжёлый урон военно-воздушным и военно-морским силам Ирана и стало понятно, что напрямую противостоять американской армии иранцы не могут, был выбран курс на создание дронов различного назначения.

Сейчас Иран наряду с Китаем входит в топ-10 мировых лидеров по производству БПЛА. За 20 лет он успешно разработал целую линейку БПЛА — от разведчиков до ударных машин. По сути, это целая технологическая экосистема. По словам аналитика Forbes Дэвида Гэмблинга, каталог иранских беспилотников включает более 200 наименований, там много прототипов, которые постоянно разрабатываются и пока ещё не поступили в серийное производство, однако вскоре этот вопрос будет решён.

В создании дронов Ирану, сами того не желая, помогли американцы. Сбитые в разное время американские дроны MQ-1, MQ-9, RQ-170 разобрали и скопировали технологии методом обратной инженерии. В результате у Ирана появилась целая линейка беспилотников, включая разведывательные БПЛА Ababil-3 и Mohajer-4B, ударные Mohajer-6 и Karrar, разнообразные дроны Shahed, а также дроны-камикадзе Arash.

Беспилотники Mohajer-6. Фото © Wikipedia

К примеру, беспилотники семейства Shahed считаются на данный момент одними из самых перспективных в мире. Машины, построенные по схеме "летающее крыло", способны нести различные виды оружия, включая ракеты и корректируемые авиабомбы. По мнению журналистов военного издания Military Watch, иранский Shahed 129 — аналог американского Predator и китайского Wing Loong II — не уступает зарубежным машинам ни в дальности полёта, ни в массе вооружения.

Но и это не предел, ведь у Ирана есть более совершенные машины, в том числе построенные с применением стелс-технологий. Это Shahed 161 со взлётной массой 170 кг и радиусом полёта до 250 км и Shahed 191 с максимальной взлетной массой до 500 кг и максимальной дальностью полёта до 750 км. Масса тяжёлого БПЛА Shahed 171 достигает трёх тонн, а боевой радиус приближается к 2 тыс. километров, что вовсе не так уж и плохо для машин локального производства и страны, у которой нет доступа ни к зарубежным двигателям, ни к программному обеспечению. Благодаря новейшим корректируемым авиабомбам Qaem издание Military Watch называет иранские беспилотники "опасными и чрезвычайно живучими в самых плотных условиях ПВО".

— Shahed 171 в феврале 2018 года проник в воздушное пространство Израиля и уклонился от ряда попыток израильских ракетных батарей Patriot американского производства нейтрализовать его", — сообщает Military Watch.

По данным журнала Минобороны России "Армейский сборник", в октябре 2016 года Shahed 191 использовались в сирийском конфликте против отрядов ИГИЛ (запрещена в РФ).

Россия может получить разведывательные дроны, которые позволяют вести корректировку артиллерийского огня и ракетно-бомбовых ударов. На данном этапе СВО делается ставка на методичный бой, в котором дальность и точность ударов решают исход битвы, а применение БПЛА "Иноходец" лишь доказало, что такая техника жизненно важна для армии. Однако мало просто создать такую машину. Помимо разработки нужно произвести достаточное количество дронов, чтобы несколько машин постоянно могли находиться в зоне проведения СВО. Вместо этого бойцы проводят разведку и мониторинг не только "Орланами", но и маленькими коммерческими дронами для съёмки видео, которые не способны на боевые действия в принципе.

Также Россия может получить барражирующие боеприпасы, которые незаменимы для дистанционных ударов по укреплённым районам, хотя надо признать, что подобные решения есть и у отечественных разработчиков.

Но в хорошей новости есть своя ложка дёгтя. Вопрос: почему Россия, имея такой потенциал, до сих пор не обзавелась нужным количеством ударных беспилотников? Ведь по всем остальным параметрам военно-промышленный комплекс Ирана серьёзно уступает российскому, и они бы сами не прочь получить помощь в виде ЗРК С-400 или истребителей Су-30СМ или Су-35. Но с беспилотниками у нас почему-то не клеится.

Почему у России нет ударных беспилотников

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Полноценный ударный дрон — это "Охотник". Он предназначен для прорыва вражеской ПВО. Боевой радиус машины — от 3 до 3,5 тыс. км, что по меркам штурмовой авиации цифра запредельная. Боевая нагрузка "Охотника" может составить до 8 тонн. Скорость — 1400 км/ч на малой высоте, по другим данным — около 1000 км/ч. Одна из особенностей "Охотника" — малозаметность как в инфракрасном, так и в радиолокационном спектре. Он очень пригодился бы, но на фронте его пока нет, поскольку машина находится на стадии доработки.

Полноценных ударных машин у Российской армии, к сожалению, практически нет. Единственный способный к разведывательно-ударным миссиям дрон — это БПЛА "Иноходец", однако данных о его участии в СВО крайне мало.

Корпорация "Ростех" называет свой "Ланцет", впервые представленный на военно-техническом форуме "Армия-2019", ударным беспилотником, но в таком заявлении есть уловка. Это одноразовый дрон, хоть и успешно опробованный в рамках военной операции ВС РФ в Сирии, а значит, быть полноценной ударной машиной он не может.

Также в СВО пригодился бы и тяжёлый ударный дрон "Альтиус" разработки казанского ОКБ имени Симонова. Его боевой радиус составляет около 3,5 тыс. км. Машина должна была оснащаться системой спутниковой связи большей дальности, но о присутствии таких машин в войсках, а также в зоне СВО данных нет.

Дрон "Альтиус". Фото © Татар-информ

В разработку "Альтиуса" (как и других БПЛА) из бюджета страны были вложены существенные средства, однако достичь прогресса с 2011 года, когда над дроном начали работать в ОКБ имени Симонова, так и не удалось. Сроки появления машины не называются, а перспективы остаются туманными. Стоимость проекта на стадии подписания контракта оценивалась экспертами в 1 млрд рублей. Деньги вложены, испытания закончены, однако машина до сих пор не используется по назначению.

Собеседники Лайфа, близкие к ОПК, отмечают, что слишком много ресурсов было потрачено на пиар российских беспилотников без достижения реальных результатов.

Если про "Охотник", который создаёт ОАК "Ростеха", пока говорить нечего в силу сложности конструкции, то отсутствие других дронов на поле боя вызывает недоумение у военных и экспертов по вооружению.

Вопросом активного внедрения БПЛА в структуру Российской армии озаботились ещё в 2008 году, однако из-за пропасти между пиаром российских дронов и реальным положением дел на фронте образовался "технологический разрыв". Эту брешь в ближайшей перспективе, вероятно, и будут затыкать иранцы. За это время им удалось создать десяток разных дронов, чтобы закрыть потребности в этих машинах для своих вооружённых сил, а также выйти на международный рынок. Иранские дроны в большом количестве стоят на складах и готовы к использованию хоть на следующий день после отгрузки.

В июне 2022 года (теперь уже бывший) вице-премьер Юрий Борисов признал , что Россия опоздала с внедрением беспилотников в войска, но деньги на создание этих машин регулярно выделялись последние несколько лет. Если основным поставщиком этой техники для России станет Иран, компетентным органам придётся выяснять, чем российская оборонка, ответственная за эту сферу, занималась последние несколько лет.

Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ Какие дроны нужны Армии России прежде всего? 0 Разведывательные Ударные Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков