Как российским военным удалось "взломать" и захватить французские САУ "Цезарь" на Украине Оглавление Карта боевых действий на Украине САУ "Цезарь" на Украине Наступление России на Украине Рецепт "Цезаря" Лекарство от снарядов Теперь российским инженерам предстоит выяснить, в чём особенность французских самоходных пушек и представляют ли они угрозу для российских войск. 28415 28415 САУ "Цезарь". Обложка © Flickr / 7armyjmtc

Карта боевых действий на Украине

22 июня французский адвокат и политик Режис де Кастельно заявил, что Россия захватила на Украине две неповреждённые САУ Caeser французского производства и теперь изучает их на "Уралвагонзаводе". По словам Кастельно, самоходные артиллерийские установки, переданные ВСУ, были отправлены в Россию несколько дней назад.

Ещё одно достижение Макрона. Два французских самоходных орудия CAESAR были захвачены русскими целыми и невредимыми. В настоящее время они находятся на заводе "Уралвагонзавод" для изучения методом обратного инжиниринга. Спасибо, Макрон. Мы платим за это Режис де Кастельно адвокат

Через несколько часов после публикации новости российский концерн "Уралвагонзавод" попросил передать слова благодарности президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поставленные Украине французские самоходные артиллерийские установки "Цезарь", попросив "слать ещё" и отметив, что техника "так себе", но всё равно пригодится "в хозяйстве".

САУ "Цезарь" на Украине

Первый дивизион уникальных самоходных гаубиц Франция передала Украине ещё в апреле, когда подавляющее большинство украинских орудий этого типа были уничтожены Российской армией. Поначалу шесть орудий казались неплохим подспорьем, особенно на фоне уничтоженных САУ "Мста-С" и других орудий полевой артиллерии. Однако первое боевое применение "Цезарей" состоялось лишь спустя месяц после их прибытия на Украину. Проблема оказалась там, где её ожидали меньше всего, — французы из Thales (производитель электроники для самоходного комплекса) поменяли весь состав оборудования. Вместо новейшей цифровой системы управления огнём (аналогичной той, что должна была поставляться из США с пушками M777) на "Цезарь" была установлена система предыдущего поколения, разработанная ещё в 1983 году.

САУ "Цезарь". Фото © Flickr / 7armyjmtc

На этот шаг французы пошли, послушав коллег из немецкого Бундесвера. По словам немцев, такое "дефорсирование" они провели с самоходными гаубицами PzH-2000 перед отправкой ВСУ. Причина оказалась проста: немецкие военные "подсмотрели" идею "обнуления" боевой техники у США. Американцы не стали отправлять на Украину современные орудия и оснастили свои гаубицы наведением по лазерному дальномеру, с которым украинские артиллеристы также не смогли разобраться.

В итоге заявленная дальность стрельбы американских M777 на Украине составила всего 12 километров, а дальность "Цезарей" в хорошую погоду и при отсутствии в воздухе российской авиации составила не 46 километров, как сообщалось официально, а менее 20. При этом французы не положили в комплект с "Цезарями" ни спутниковую навигацию, ни баллистические компьютеры, облегчающие подготовку к выстрелу. Фактически из-за опасений утечки технологий орудия были поставлены на Украину в "голом виде" и не могли использоваться по прямому назначению.

Наступление России на Украине

Как сообщают собеседники Лайфа, участвующие в спецоперации на Украине, по инструкции "Цезари" должны применяться в составе артиллерийского дивизиона, однако ВСУ разделили поставку на две части. Три орудия были отправлены на северные направления, вероятно, под Северодонецк. Ещё три — на восток под Авдеевку, откуда и стреляли по городу 155-мм снарядами НАТО. Частично огонь "Цезарей" с замаскированных позиций под Авдеевкой удалось подавить с помощью авиации, однако куда интереснее история французских САУ, отправленных на северо-запад.

По некоторым данным, в Лимане "Цезари" могли оказаться из-за того, что ВСУ растеряли подавляющее большинство польских САУ "Краб". Эти орудия прикрывали отступление украинской армии из Северодонецка, однако ВС РФ в определённый момент фактически рассекли два крупных соединения Украины надвое. Часть, что оказалась западнее, смогла отойти, а восточную группировку, вооружённую в числе прочего и французскими "Цезарями", российские военные зажали в кольце.

По сведениям собеседников Лайфа, украинских артиллеристов подвела собственная беспечность. Применяли французские "Цезари" по одному, а вместо постоянной смены дислокации орудия хранились в одном месте и выдвигались на позиции пару раз в сутки. Залповой стрельбы за натовскими супергаубицами тоже не заметили — расчёты выпускали по пять-восемь снарядов и затем прятали технику в ближайших ангарах или коровниках. Технику заметили с воздуха во время разведывательного вылета — беспилотник "Орлан" с тепловизором передал картинку ближайшему подразделению разведки, и на позиции украинских военных в Лимане был организован ночной рейд. После короткой перестрелки ССО и оставшихся на дежурство артиллеристов ВСУ одна гаубица была уничтожена, ещё две захвачены в полностью исправном состоянии — с боекомплектом и офицером украинской армии, проходившим обучение на базе 3-го артиллерийского полка во французском Канжуе.

Рецепт "Цезаря"

Любопытно, что "Цезари" украинская армия "подарила" ВС РФ в самый нужный момент. Сейчас в войсках завершаются приготовления к испытаниям САУ "Мальва" — однотипной "Цезарю" самоходной колёсной гаубицы. Испытания колёсной САУ "Мальва" начнутся в 2022 году.

САУ "Мальва". Фото © Минобороны РФ

Российская самоходная гаубица на вездеходном шасси БАЗ-6010-027 с колёсной формулой 8х8 использует 152-миллиметровое орудие 2А64 от гусеничной САУ "Мста-С" и предназначена для поражения командных пунктов противника, артиллерийских и ракетных батарей, колонн техники и других целей. По сведениям разработчиков, максимальная дальность стрельбы оружия — 24,5 км, возимый боекомплект — 30 снарядов, масса орудия — 32 тонны.

155-миллиметровое орудие "Цезарь" вдвое легче российского, что в теории позволяло быстрее и мобильнее применять его в бою, однако чуда, на которое, вероятно, надеялись в НАТО, не произошло. Украинская армия не только не получила дальнобойных снарядов EXCALIBUR американского производства, но и не смогла наладить связь между орудиями, несмотря на то что значительная часть войсковой связи ВСУ обеспечивается зарубежным оборудованием.

Лекарство от снарядов

Другой проблемой для ВСУ стали подразделения контрбатарейной борьбы. Опыт противодействия зарубежным орудиям у российских подразделений за три месяца СВО накопился немалый. И одним из самых важных результатов в этом направлении стало уничтожение американских гаубиц M777 прямо в момент их перезарядки после "пристрелочного" залпа. Немалую роль в этом сыграли комплексы контрбатарейной борьбы "Зоопарк", но в случае с определением позиций САУ "Цезарь" пришлось применять и кое-что ещё. Чтобы с высокой точностью определить место стоянки французских САУ, российским войскам пришлось использовать комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин".

Комплекс разведки "Пенициллин". Фото © НИИ "Вектор"

Он работает не так, как "Зоопарк-1", и позволяет вести более точную и тонкую работу по определению позиций противника. На базе КамАЗа — четыре мощных звукоприёмника, которые в определённом порядке устанавливаются на землю и фиксируют любые звуки вокруг. Все показания по звукам (частота колебания западных орудий нашим военным хорошо известна) дополняются данными, полученными с помощью оптико-электронного модуля, ловящего следы обстрелов как в инфракрасном, так и в видимом спектре. Далее вся информация передаётся на компьютер и исходя из неё корректируется огонь артиллерии по позициям противника.

Дальность действия "Пенициллина" позволила "выловить" характерные для "Цезарей" параметры стрельбы с расстояния в 35 километров, после чего штурм района, в котором находились французские орудия, уже был делом техники. Любопытно, что захват орудий в Красном Лимане стал последним важным событием, после которого город перешёл под контроль Российской армии. Как связаны эти события и новый командующий десантников генерал-полковник Михаил Теплинский, сказать трудно, однако сразу после захвата комплексов Теплинский получил повышение и новую должность, а Российская армия начала стремительное продвижение вперёд, на юго-запад, в район Славянска и Краматорска.

С технологической точки зрения захват "Цезарей" в Донбассе позволит многое понять о составе металлов и электроники, используемой для стрельбы. Это может ускорить работы по собственным артиллерийским системам и даст российской оборонке эффективный инструмент для противодействия оружию НАТО в будущих конфликтах, где бы они ни происходили.

САУ "Цезарь". Фото © Wikipedia / Mil.gov.ua Поможет ли захват САУ "Цезарь" российским инженерам? 0 Поможет, уникальный шанс, надо пользоваться Наши уже всё сделали, осталось только сравнить с "Мальвой" Трудно сказать

Авторы Сергей Андреев