Уничтожение HIMARS Российской армией оказалось плохой новостью для НАТО
Эксперт Бакби назвал уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО
Уничтожение Российской армией реактивных установок залпового огня HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе — это плохая новость для НАТО. С таким заявлением выступил американский эксперт Джек Бакби. Его слова цитирует 19Fortyfive.
Специалист напомнил, что HIMARS и Harpoon являются лучшими разработками в сфере артиллерии стран Запада, способными поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью. В этой связи их уничтожение является хорошей новостью для России и "печальным известием" для Украины и Североатлантического альянса.
На прошлой неделе Штаты уже отправили восемь установок HIMARS для ВСУ, ещё четыре планируется поставить в ближайшее время, сказал Бакби.
Ранее, напомним, в Минобороны заявили, что ВС России уничтожили склад натовских противокорабельных ракет Harpoon, который размещался в одном из корпусов промышленного предприятия в Одессе вместе с остальным вооружением ВСУ.
ТАСС / ЕРА / TOMS KALNINS