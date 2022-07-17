Уничтожение HIMARS Российской армией оказалось плохой новостью для НАТО

Уничтожение Российской армией реактивных установок залпового огня HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе — это плохая новость для НАТО. С таким заявлением выступил американский эксперт Джек Бакби. Его слова цитирует 19Fortyfive.

Специалист напомнил, что HIMARS и Harpoon являются лучшими разработками в сфере артиллерии стран Запада, способными поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью. В этой связи их уничтожение является хорошей новостью для России и "печальным известием" для Украины и Североатлантического альянса.

На прошлой неделе Штаты уже отправили восемь установок HIMARS для ВСУ, ещё четыре планируется поставить в ближайшее время, сказал Бакби.