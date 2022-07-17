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Регион
Опубликовано 17 июля 2022, 20:14
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Уничтожение HIMARS Российской армией оказалось плохой новостью для НАТО

Эксперт Бакби назвал уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО

Уничтожение Российской армией реактивных установок залпового огня HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе — это плохая новость для НАТО. С таким заявлением выступил американский эксперт Джек Бакби. Его слова цитирует 19Fortyfive.

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Минобороны показало видео уничтожения американской РСЗО HIMARS

Специалист напомнил, что HIMARS и Harpoon являются лучшими разработками в сфере артиллерии стран Запада, способными поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью. В этой связи их уничтожение является хорошей новостью для России и "печальным известием" для Украины и Североатлантического альянса.

На прошлой неделе Штаты уже отправили восемь установок HIMARS для ВСУ, ещё четыре планируется поставить в ближайшее время, сказал Бакби.

Ранее, напомним, в Минобороны заявили, что ВС России уничтожили склад натовских противокорабельных ракет Harpoon, который размещался в одном из корпусов промышленного предприятия в Одессе вместе с остальным вооружением ВСУ.

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ТАСС / ЕРА / TOMS KALNINS

Юлия Коновалова
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