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Регион
Опубликовано 21 июля 2022, 09:17
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Американцы не доверяют украинцам поставленные РСЗО HIMARS и управляют ими сами

РИА "Новости": Расчётами HIMARS на Украине управляют инструкторы НАТО

Поставленными Украине расчётами американских реактивных систем залпового огня HIMARS управляют военные НАТО, поскольку США не доверяют ВСУ координаты целей ударов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

"Расчёты установок укомплектованы из военнослужащих НАТО, выведенных за штат, охрану осуществляют сотрудники ЧВК, близких к Пентагону, те, с которыми часто заключают контракты", — сообщил сотрудник российского силового ведомства.

По его словам, натовцы не доверяют украинцам: ни военным, ни гражданским. Так, украинские расчёты РСЗО "Смерч" и "Ураган" не в курсе совместной работы с HIMARS и часто не знают, что выступают прикрытием для пусков системы. Известно, что им раскрывают только время пуска и координаты целей.

Причём в наведении на цель используются американские военные спутники, а после пуска установка меняет дислокацию и уже не возвращается к предыдущей позиции. Каждый залп прикрывается несколькими залпами более примитивных систем, чтобы насытить российское ПВО целями и истощить их боезапас к моменту пуска HIMARS. Согласно данным, полученным от источников в ВСУ, на южном направлении работает не менее двух установок HIMARS, а остальные десять распределены по дуге на севере, где проходят активные боевые действия.

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Ранее Лайф писал, что глава Генштаба США Милли заявил о передаче Киеву 12 РСЗО HIMARS. В общей сложности на Украину планируется отправить более 20 аналогичных установок.

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Getty Images / Dondi Tawatao

Николь Вербер
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