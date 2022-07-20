В Пентагоне заявили о намерении поставлять Украине оружие для долгосрочной обороны
Вашингтон планирует поставлять Украине оружие, необходимое Киеву для долгосрочной обороны. Об этом в ходе брифинга заявил министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин.
"Мы настроены на то, чтобы предоставлять Украине вооружения, которые будут необходимы ей для сдерживания и самообороны в долгосрочной перспективе", — сказал он.
По словам председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, Россия за последнее время добилась "определённого нарастающего тактического успеха в Донбассе". В то же время он отметил, что Москве не удалось достичь собственных стратегических целей.
Ранее Лайф писал, что глава Генштаба США Милли заявил о передаче Киеву 12 РСЗО HIMARS. Он добавил, что Америка уже обучила 200 украинцев использованию этих установок и продолжает делать это.
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