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Регион
Опубликовано 20 июля 2022, 18:25

В Пентагоне заявили о намерении поставлять Украине оружие для долгосрочной обороны

Вашингтон планирует поставлять Украине оружие, необходимое Киеву для долгосрочной обороны. Об этом в ходе брифинга заявил министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин.

"Мы настроены на то, чтобы предоставлять Украине вооружения, которые будут необходимы ей для сдерживания и самообороны в долгосрочной перспективе", — сказал он.

По словам председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, Россия за последнее время добилась "определённого нарастающего тактического успеха в Донбассе". В то же время он отметил, что Москве не удалось достичь собственных стратегических целей.

Спецслужбы США продолжают помогать украинским войскам в Киеве
Спецслужбы США продолжают помогать украинским войскам в Киеве

Ранее Лайф писал, что глава Генштаба США Милли заявил о передаче Киеву 12 РСЗО HIMARS. Он добавил, что Америка уже обучила 200 украинцев использованию этих установок и продолжает делать это.

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Getty Images / Bill Clark / CQ Roll Cal

Никита Осипов
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