В Пентагоне заявили о намерении поставлять Украине оружие для долгосрочной обороны

Вашингтон планирует поставлять Украине оружие, необходимое Киеву для долгосрочной обороны. Об этом в ходе брифинга заявил министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин.

"Мы настроены на то, чтобы предоставлять Украине вооружения, которые будут необходимы ей для сдерживания и самообороны в долгосрочной перспективе", — сказал он.

По словам председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, Россия за последнее время добилась "определённого нарастающего тактического успеха в Донбассе". В то же время он отметил, что Москве не удалось достичь собственных стратегических целей.