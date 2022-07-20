Депутат Хубезов рассказал, как его семья относится к постоянным командировкам в Донбасс
Депутат Хубезов рассказал, что вся его семья помогает больным в Донбассе
Депутат Госдумы Дмитрий Хубезов, курирующий деятельность медиков-добровольцев на освобождённых территориях, рассказал, что волонтёрством занимается вся его семья, ведь от этого зависит будущее России. Видеоролик с ним в телеграм-канале опубликовала партия "Единая Россия".
Депутат Хубезов — о причинах работы в Донбассе. Видео © Telegram / Единая Россия. Официально
"Мне часто задают вопрос, как моя семья относится к тому, что я часто езжу с гуманитарной миссией в Донбасс. И я скажу так: сын мой сейчас находится в Лисичанске. Вместе с военными медиками спасает наших раненых ребят. Он — хирург. Моя супруга — врач-педиатр. Как раз детские доктора сейчас здесь особенно нужны", — рассказал депутат.
По словам Хубезова, именно сейчас во многом решается судьба России. Кроме того, на освобождённых территориях есть множество людей, которым нужна помощь, в особенности детей.
Ранее Лайф рассказывал, что медики из петербургской поликлиники массово едут лечить пациентов в Донбасс. На командировку по собственному желанию согласилось 16 человек: 10 женщин и шесть мужчин. Среди них есть врачи, фельдшеры, медсёстры и санитары.
Telegram / Единая Россия. Официально