Депутат Хубезов рассказал, как его семья относится к постоянным командировкам в Донбасс

Депутат Госдумы Дмитрий Хубезов, курирующий деятельность медиков-добровольцев на освобождённых территориях, рассказал, что волонтёрством занимается вся его семья, ведь от этого зависит будущее России. Видеоролик с ним в телеграм-канале опубликовала партия "Единая Россия".

Депутат Хубезов — о причинах работы в Донбассе. Видео © Telegram / Единая Россия. Официально

"Мне часто задают вопрос, как моя семья относится к тому, что я часто езжу с гуманитарной миссией в Донбасс. И я скажу так: сын мой сейчас находится в Лисичанске. Вместе с военными медиками спасает наших раненых ребят. Он — хирург. Моя супруга — врач-педиатр. Как раз детские доктора сейчас здесь особенно нужны", — рассказал депутат.

По словам Хубезова, именно сейчас во многом решается судьба России. Кроме того, на освобождённых территориях есть множество людей, которым нужна помощь, в особенности детей.