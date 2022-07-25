В Минздраве РФ заявили, что масочный режим в больницах и поликлиниках не отменялся
Соблюдать меры профилактики необходимо из-за продолжения циркуляции коронавирусной инфекции в России. Именно поэтому масочный режим в российских больницах и поликлиниках не отменялся, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Масочный режим в медицинских организациях не отменялся. Новая коронавирусная инфекция продолжает циркулировать в популяции, эпидпроцесс продолжается, поэтому соблюдение противоэпидемических мер в медицинских организациях необходимо", — рассказал он журналистам.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в российских медучреждениях ввели масочный режим, в том числе для пациентов. Также утверждалось, что медики якобы ожидают новый всплеск коронавируса к сентябрю.
Ранее Лайф писал, что Росздравнадзор призвал активизировать вакцинацию от ковида в регионах РФ. Территориальным органам ведомства вместе с региональными властями рекомендовано проверить наличие препаратов от коронавируса и средств защиты.
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