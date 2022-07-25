Бизнесмен Зелёный обвинил персонал Neva Tower в пособничестве вору

Владелец компании по продаже готового питания Level Kitchen Артур Зелёный, чью квартиру в "Москве-Сити" обнесли на ₽63 млн, взорвав сейф, обвинил персонал башни Neva Tower в преступном сговоре. Об этом он рассказал Лайфу.

Неизвестный взорвал сейф в квартире владельца компании Level Kitchen в "Москве-Сити". Видео © Telegram / SHOT

"Мы точно уже понимаем, что есть сговор персонала внутри "Москвы-Сити" [в башне Neva Tower]. У нас было обнаружено, что в коридоре что-то меняли в потолке, или в вентиляции, или в электричестве. Это увидели и моя внешняя охрана, и персонал", — сказал он.

Зелёный отметил, что таким образом в здание могли пронести взрывное устройство. Также подозрение вызвало то, что пожарная сигнализация после взрыва сработала через трое апартаментов. При этом в распоряжении бизнесмена есть видео, на котором видно, что у преступника есть карточка с доступом.

"А ведь каждый лифт запрограммирован, чтобы человек мог попасть только на свой этаж. То есть, если ты живёшь на 70-м [этаже], ты на 2-й этаж попасть не можешь. У этого человека был доступ", — уточнил владелец Level Kitchen.





При этом, даже если бы вор был старым сотрудником, доступ на его карточке был бы аннулирован при увольнении. Предприниматель уверен, что в сговоре участвуют и служба безопасности, и команда технического персонала. Первые никак не прокомментировали произошедшее, уточнил он, а управляющая компания вообще не выходит на связь.

"Человек устроил взрыв посреди белого дня в "Москве-Сити". Это катастрофа! Охрана даже не подошла, что является очень странным для всех моментом. Он прошёл, всё сделал и ушёл, причём через главный вход. Человек знал все входы и выходы, как работала охрана", — подчеркнул Зелёный.

Предприниматель отметил, что это уже не первая кража в этом здании. Также он добавил, что на самом деле сумма ущерба гораздо выше — почти 1,5 миллиона долларов. И всё это было имуществом для личного пользования, поэтому не было застраховано.

"Надо всем понимать, что в "Москве-Сити" жить и работать небезопасно", — заключил Зелёный.