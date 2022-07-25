В Крыму продлили жёлтый уровень террористической опасности

В Крыму на территории ряда муниципалитетов и на объектах до 9 августа продлили высокий (жёлтый) уровень террористической опасности, такая мера принимается в целях обеспечения безопасности региона и граждан. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Безопасность Республики Крым, её жителей и гостей обеспечивается правоохранительными органами и силовыми структурами. В регионе сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется органами власти всех уровней", — написал он в телеграм-канале.

В частности, мера распространяется на городские округа Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск и Джанкойский и Краноперекопский районы. Также жёлтый уровень будет действовать на объектах региональных Минтранса, министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минздрава, министерства топлива и энергетики, госкомитета по водному хозяйству и мелиорации, а также министерства промышленной политики.