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25 июля, 17:00

Правительство на этой неделе рассмотрит проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Правительство РФ планирует рассмотреть законопроект о дистанционной продаже рецептурных лекарств на заседании в четверг, 28 июля. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Данный законопроект по поручению правительства Министерство здравоохранения взяло в разработку. На прошлой неделе был полностью текст отработан, выверен и внесён в правительство. В четверг планируется рассмотрение на заседании правительства для внесения в Государственную думу", — рассказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

Онлайн-продажа лекарств. Как будет работать новая система и что ждёт пациентов

Онлайн-продажа лекарств. Как будет работать новая система и что ждёт пациентов

Напомним, инициатива об онлайн-торговле рецептурными лекарствами принадлежит "Единой России". Лайф уже сообщал, что президент РФ Владимир Путин, а также Правительство РФ поддержали эту идею. Предполагается, что дистанционная торговля рецептурными препаратами повысит их доступность, усилит конкуренцию на рынке, что положительно скажется на уровне цен.

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ТАСС / Алексей Смышляев

Александра Вишнякова

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