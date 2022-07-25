Правительство на этой неделе рассмотрит проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств
Правительство РФ планирует рассмотреть законопроект о дистанционной продаже рецептурных лекарств на заседании в четверг, 28 июля. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Данный законопроект по поручению правительства Министерство здравоохранения взяло в разработку. На прошлой неделе был полностью текст отработан, выверен и внесён в правительство. В четверг планируется рассмотрение на заседании правительства для внесения в Государственную думу", — рассказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
Напомним, инициатива об онлайн-торговле рецептурными лекарствами принадлежит "Единой России". Лайф уже сообщал, что президент РФ Владимир Путин, а также Правительство РФ поддержали эту идею. Предполагается, что дистанционная торговля рецептурными препаратами повысит их доступность, усилит конкуренцию на рынке, что положительно скажется на уровне цен.
ТАСС / Алексей Смышляев