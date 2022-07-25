Против украинских олигархов стоит ввести санкции, их активы нужно конфисковать, а полученные средства необходимо направить на помощь беженцам Незалежной. Об этом заявил депутат Национального совета Австрии Мартин Граф.

В соцсетях политик опубликовал видеообращение, посвящённое последствиям украинского кризиса. Он потребовал от европейских властей наказать олигархов Незалежной, прибывающих в страны ЕС, так как именно их действия во многом привели к военному конфликту и тяжелейшим последствиям для всего мира. Так, депутат Национального совета Австрии обратил внимание, насколько сильно выросли цены на продукты питания, ЖКХ и топливо для жителей его страны.

"Это люди, которые буквально высосали все соки из Украины. И сегодня за это платят не они, а граждане Украины и всех стран Европы. Они последовательно финансировали каждый из режимов на Украине, не оглядываясь на моральную составляющую и экономические проблемы, которые принёс стране этот скачок от смены правительств и партий", — заявил Граф.

По мнению политика, украинские олигархи финансируют незаконные вооружённые формирования и националистов. Граф считает, что бизнесмены "решают свои проблемы взятками" и "сегодня наслаждаются жизнью в Европе". Он подчеркнул, что отказ от введения санкций в отношении украинских олигархов будет де-факто подтверждением коррупции в высших эшелонах власти ЕС.

Также Граф обратил внимание на постоянно увеличивающиеся расходы Евросоюза на поддержку беженцев Незалежной: помощь, по его мнению, оказывается в ущерб интересам европейских граждан. Кроме того, он уверен, что ключевой задачей сейчас является предоставление жителям ЕС доступа к всесторонней информации вместо одностороннего освещения событий.

В заключение Граф заявил, что для создания нового миропорядка необходимо собрать за столом переговоров все стороны: Россию, Украину и "разжигающую войну Европу". Однако Киев, как заметил политик, на данный момент "даже не пробует приложить усилия к прекращению огня".