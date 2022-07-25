Путин заявил, что в РФ выполняются цели по борьбе с онкозаболеваниями
Президент России Владимир Путин положительно оценил действия властей по оказанию помощи пациентам с онкозаболеваниями. На совещании с членами кабмина он отметил, что соответствующие цели реализуются.
"Одна из основных — это помощь онкологическим больным, у нас достаточно серьёзные ресурсы выделены на эти цели, все эти цели реализуются, мы идем по этому пути", — сказал российский лидер.
Он отметил, что всего зарезервировано 960 миллиардов рублей на 2019–2024 годы, средства используются. Путин также потребовал от главы Минздрава Михаила Мурашко представить доклад, как идёт эта работа.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин поставил задачу увеличить продолжительность жизни в России до 78 лет к 2030 году. Он отметил, что по итогам второго квартала этого года смертность в России снизилась до уровня 2019 года, допандемийного.
ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ