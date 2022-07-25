Путин заявил, что в РФ выполняются цели по борьбе с онкозаболеваниями

Президент России Владимир Путин положительно оценил действия властей по оказанию помощи пациентам с онкозаболеваниями. На совещании с членами кабмина он отметил, что соответствующие цели реализуются.

"Одна из основных — это помощь онкологическим больным, у нас достаточно серьёзные ресурсы выделены на эти цели, все эти цели реализуются, мы идем по этому пути", — сказал российский лидер.

Он отметил, что всего зарезервировано 960 миллиардов рублей на 2019–2024 годы, средства используются. Путин также потребовал от главы Минздрава Михаила Мурашко представить доклад, как идёт эта работа.