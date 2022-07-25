НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 июля, 17:27

Путин заявил о росте показателей в авиаперевозках

Путин: Задача по наращиванию объёма внутренних перевозок остаётся в числе ключевых

Российские власти смогли добиться роста показателей в авиаперевозках, несмотря на некоторое снижение по сравнению с 2021 годом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в понедельник. По словам главы государства, этот рост стал результатом поддержки отрасли и стабилизации стоимости билетов. При этом задачи по дальнейшему увеличению объёма внутренних авиаперевозок и повышению их доступности для россиян по-прежнему сохраняются, подчеркнул президент.

"Задача по наращиванию объёма внутренних перевозок, по повышению их доступности для граждан, безусловно, остаётся в числе ключевых", — заявил Владимир Путин.

Купить билет в никуда: Почему ответные санкции России могут разорить корпорацию Boeing

Купить билет в никуда: Почему ответные санкции России могут разорить корпорацию Boeing

Лайф уже писал, что доля отечественных самолётов в России к 2030 году должна превысить 80%. В ближайшие восемь лет, в частности, планируется выпустить 70 авиалайнеров Ту-214, а также наладить выпуск машин Ил-114-300 объёмом 70 единиц в год. А ранее стало известно, что входящая в госкорпорацию "Ростех" компания "Росэлектроника" разработала собственные компоненты для комплексов связи пассажирских самолётов Superjet и МС-21 взамен американских.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Авиаперелеты

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров