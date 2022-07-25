Путин заявил о росте показателей в авиаперевозках
Путин: Задача по наращиванию объёма внутренних перевозок остаётся в числе ключевых
Российские власти смогли добиться роста показателей в авиаперевозках, несмотря на некоторое снижение по сравнению с 2021 годом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в понедельник. По словам главы государства, этот рост стал результатом поддержки отрасли и стабилизации стоимости билетов. При этом задачи по дальнейшему увеличению объёма внутренних авиаперевозок и повышению их доступности для россиян по-прежнему сохраняются, подчеркнул президент.
"Задача по наращиванию объёма внутренних перевозок, по повышению их доступности для граждан, безусловно, остаётся в числе ключевых", — заявил Владимир Путин.
Лайф уже писал, что доля отечественных самолётов в России к 2030 году должна превысить 80%. В ближайшие восемь лет, в частности, планируется выпустить 70 авиалайнеров Ту-214, а также наладить выпуск машин Ил-114-300 объёмом 70 единиц в год. А ранее стало известно, что входящая в госкорпорацию "Ростех" компания "Росэлектроника" разработала собственные компоненты для комплексов связи пассажирских самолётов Superjet и МС-21 взамен американских.
Агентство "Москва" / Игорь Иванко