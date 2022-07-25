Путин заявил о росте показателей в авиаперевозках

Российские власти смогли добиться роста показателей в авиаперевозках, несмотря на некоторое снижение по сравнению с 2021 годом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в понедельник. По словам главы государства, этот рост стал результатом поддержки отрасли и стабилизации стоимости билетов. При этом задачи по дальнейшему увеличению объёма внутренних авиаперевозок и повышению их доступности для россиян по-прежнему сохраняются, подчеркнул президент.