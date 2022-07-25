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25 июля, 12:35

"Росэлектроника" разработала собственные компоненты для Superjet и МС-21 взамен американских

Входящая в госкорпорацию "Ростех" компания "Росэлектроника" разработала собственные компоненты для комплексов связи пассажирских самолётов Superjet и МС-21 взамен американских. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Холдинг "Росэлектроника" разработал электронные компоненты для связного оборудования самолётов Superjet и МС-21. Технические параметры новых устройств позволяют полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи", — говорится в сообщении.

Устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования. Изделия успешно прошли испытания в составе бортовой аппаратуры. По словам гендиректора Вячеслава Зуева, предприятие планирует выпускать 1500 таких устройств ежегодно. Он добавил, что производственные мощности позволяют предложить продукцию компании и другим заказчикам.

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Ранее Лайф рассказывал, что SSJ 100 с двигателем ПД-8 и Ил-114-300 с двигателем ТВ-7-117 в конце 2023 года получат сертификат. Так, уже было принято решение о поэтапном переходе на отечественные региональные и ближне- и среднемагистральные самолёты.

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ТАСС / Эрик Романенко

Григорий Воронцов

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