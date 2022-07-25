"Росэлектроника" разработала собственные компоненты для Superjet и МС-21 взамен американских

Входящая в госкорпорацию "Ростех" компания "Росэлектроника" разработала собственные компоненты для комплексов связи пассажирских самолётов Superjet и МС-21 взамен американских. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Холдинг "Росэлектроника" разработал электронные компоненты для связного оборудования самолётов Superjet и МС-21. Технические параметры новых устройств позволяют полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи", — говорится в сообщении.

Устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования. Изделия успешно прошли испытания в составе бортовой аппаратуры. По словам гендиректора Вячеслава Зуева, предприятие планирует выпускать 1500 таких устройств ежегодно. Он добавил, что производственные мощности позволяют предложить продукцию компании и другим заказчикам.