"Росэлектроника" разработала собственные компоненты для Superjet и МС-21 взамен американских
Входящая в госкорпорацию "Ростех" компания "Росэлектроника" разработала собственные компоненты для комплексов связи пассажирских самолётов Superjet и МС-21 взамен американских. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
"Холдинг "Росэлектроника" разработал электронные компоненты для связного оборудования самолётов Superjet и МС-21. Технические параметры новых устройств позволяют полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи", — говорится в сообщении.
Устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования. Изделия успешно прошли испытания в составе бортовой аппаратуры. По словам гендиректора Вячеслава Зуева, предприятие планирует выпускать 1500 таких устройств ежегодно. Он добавил, что производственные мощности позволяют предложить продукцию компании и другим заказчикам.
Ранее Лайф рассказывал, что SSJ 100 с двигателем ПД-8 и Ил-114-300 с двигателем ТВ-7-117 в конце 2023 года получат сертификат. Так, уже было принято решение о поэтапном переходе на отечественные региональные и ближне- и среднемагистральные самолёты.
ТАСС / Эрик Романенко