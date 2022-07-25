Вдова экс-премьера Японии Абэ попала в ДТП
Asahi: Автомобиль с вдовой экс-премьера Японии Абэ попал в ДТП в Токио
Акиэ Абэ, вдова убитого бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 25 июля попала в ДТП в Токио. Как сообщает издание Asahi, в автомобиль, в котором находилась супруга политика, примерно в 8:45 утра (2:45 мск) в районе Тиёда врезалась машина сопровождения, ехавшая сзади.
По данным правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал. Как сообщает полиция, автомобиль, в котором была Абэ, замедлился, чтобы перестроиться в другой ряд. А сержант полиции, который был за рулём машины сопровождения, отвлёкся и не заметил этого, потому и въехал в транспортное средство. Полиция Токио заявила, что приложит все усилия, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.
Лайф напоминает: 8 июля стало известно, что на бывшего премьер-министра Японии во время предвыборного выступления в городе Нара было совершено покушение. Политик получил ранение груди, его госпитализировали с кровотечением, но спасти не смогли, Абэ скончался. Нападавшим оказался бывший моряк — 41-летний Тэцуя Ямагами. На допросе злоумышленник заявил, что был "недоволен" политиком и "хотел его убить". Позднее он проговорился, что его первоначальной целью был другой человек. 23 июля стало известно, что убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ заключён под стражу.