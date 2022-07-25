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25 июля, 09:23

Песков ответил на вопрос о поездке Путина на похороны убитого экс-премьера Японии

Песков: В планах у Путина нет поездки в Японию на похороны экс-премьера Абэ

Российский лидер Владимир Путин не планирует ехать в Японию, чтобы проводить в последний путь экс-премьера страны Синдзо Абэ. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, у Путина нет в планах посещения Японии, участия в похоронах. Уровень [участия] будет определён дополнительно. Путин не едет", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Ранее в издании Sankei появилось сообщение о том, что Япония не позволит Путину присутствовать на государственных похоронах Абэ из-за санкций. Прощальное мероприятие намечено на 27 сентября.

Решение Японии не пускать Путина на государственные похороны Абэ назвали негуманным

Решение Японии не пускать Путина на государственные похороны Абэ назвали негуманным

Лайф напоминает, что 8 июля стало известно, что на бывшего премьер-министра Японии во время предвыборного выступления в городе Нара было совершено покушение. Политик получил ранение груди, его госпитализировали с кровотечением, но спасти не смогли, Абэ скончался. Напавшим оказался бывший моряк — 41-летний Тэцуя Ямагами. На допросе злоумышленник заявил, что был "недоволен" политиком и "хотел его убить". Позднее он проговорился, что его первоначальной целью был другой человек.

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Кremlin.ru

Александр Юнашев

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