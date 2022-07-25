Песков ответил на вопрос о поездке Путина на похороны убитого экс-премьера Японии

Российский лидер Владимир Путин не планирует ехать в Японию, чтобы проводить в последний путь экс-премьера страны Синдзо Абэ. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, у Путина нет в планах посещения Японии, участия в похоронах. Уровень [участия] будет определён дополнительно. Путин не едет", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.