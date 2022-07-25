Песков ответил на вопрос о поездке Путина на похороны убитого экс-премьера Японии
Песков: В планах у Путина нет поездки в Японию на похороны экс-премьера Абэ
Российский лидер Владимир Путин не планирует ехать в Японию, чтобы проводить в последний путь экс-премьера страны Синдзо Абэ. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, у Путина нет в планах посещения Японии, участия в похоронах. Уровень [участия] будет определён дополнительно. Путин не едет", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Ранее в издании Sankei появилось сообщение о том, что Япония не позволит Путину присутствовать на государственных похоронах Абэ из-за санкций. Прощальное мероприятие намечено на 27 сентября.
Лайф напоминает, что 8 июля стало известно, что на бывшего премьер-министра Японии во время предвыборного выступления в городе Нара было совершено покушение. Политик получил ранение груди, его госпитализировали с кровотечением, но спасти не смогли, Абэ скончался. Напавшим оказался бывший моряк — 41-летний Тэцуя Ямагами. На допросе злоумышленник заявил, что был "недоволен" политиком и "хотел его убить". Позднее он проговорился, что его первоначальной целью был другой человек.