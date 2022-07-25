Удары ВС РФ серьёзно сократили запасы боеприпасов у Украины
В ходе спецоперации на Украине уничтожена база с боеприпасами для HIMARS и снарядами к гаубицам М777
Российские военные уничтожили базу с боеприпасами для HIMARS и снарядами к гаубицам М777 в районе населённого пункта Богдановцы в Хмельницкой области. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского базирования.
"Уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777", — сообщил Конашенков.
Ранее Лайф рассказывал, что США и союзники поставят Украине до 30 систем РСЗО. Ключевым вопросом на данный момент является логистика доставки ракет для систем, отметили в офисе Зеленского.