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25 июля, 09:23
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Бесполезные HIMARS и М777: Удары ВС РФ серьёзно сократили запасы боеприпасов у Украины

В ходе спецоперации на Украине уничтожена база с боеприпасами для HIMARS и снарядами к гаубицам М777

Российские военные уничтожили базу с боеприпасами для HIMARS и снарядами к гаубицам М777 в районе населённого пункта Богдановцы в Хмельницкой области. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

"Уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777", — сообщил Конашенков.

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vk.com / Минобороны России

Алексей Берковиц

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