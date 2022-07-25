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Регион
Опубликовано 25 июля 2022, 09:23
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Удары ВС РФ серьёзно сократили запасы боеприпасов у Украины

В ходе спецоперации на Украине уничтожена база с боеприпасами для HIMARS и снарядами к гаубицам М777

Российские военные уничтожили базу с боеприпасами для HIMARS и снарядами к гаубицам М777 в районе населённого пункта Богдановцы в Хмельницкой области. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

"Уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777", — сообщил Конашенков.

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Ранее Лайф рассказывал, что США и союзники поставят Украине до 30 систем РСЗО. Ключевым вопросом на данный момент является логистика доставки ракет для систем, отметили в офисе Зеленского.

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vk.com / Минобороны России

Алексей Берковиц
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