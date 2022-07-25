Российские военные уничтожили базу с боеприпасами для HIMARS и снарядами к гаубицам М777 в районе населённого пункта Богдановцы в Хмельницкой области. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского базирования.