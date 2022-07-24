Почему иностранные инструкторы готовят камикадзе из мобилизованных украинцев Зарубежные инструкторы продолжают готовить украинцев на убой. И на сегодняшний день речь идёт не только о территориальной обороне, но и о моряках и морпехах. 22556 22556 Обложка © Getty Images / Scott Olson

По словам президента Владимира Путина, Россия ещё не начинала всерьёз вести боевые действия на Украине, но уже сейчас киевский режим испытывает кадровый голод. Для решения проблемы приходится мобилизовать простых граждан, обучать их и бросать в бой против профессиональной Российской армии. Последние годы на Украине подготовку проводят иностранные специалисты, и на сегодняшний день такая практика продолжается.

Иностранные инструкторы

С самого начала специальной военной операции начала появляться информация, что иностранцам предстоит создать из украинского сброда боеспособные подразделения. Представители западных стран это не скрывали. Например, пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби признался в этом ещё в апреле.

— Сегодня я могу объявить, что Соединённые Штаты начали подготовку украинских вооружённых сил к применению ключевых систем на военных базах США в Германии, — сказал Кёрби.

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Великобритания даже после ухода Бориса Джонсона не изменила свою политику в отношении Украины.

— Интенсивность, с которой тренируются украинские солдаты и моряки, заслуживает внимания. Они работают с сосредоточенностью войск, которые знают, что всего через несколько недель им предстоит сражаться, — заявил министр вооружённых сил Великобритании Джеймс Хеппи.

Стоит признать, что и до начала спецоперации иностранные специалисты готовили украинских боевиков. В январе в Канаде разгорелся скандал. Оказалось, что местные инструкторы вели подготовку неонацистов из "Правого сектора"* и "Азова".

Российские войска регулярно находили на позициях вооружённых формирований Украины разные сертификаты о прохождении обучения у иностранцев. Кроме того, в телефонах погибших бойцов обнаруживались фото и видео, где украинцы позируют с зарубежными военными. Подготовка шла и продолжается.

— Быстро подготовить людей невозможно. Они восемь лет готовились к войне. Сейчас боеспособная часть украинской армии уже небоеспособна. На сегодняшний день это всё имитация деятельности, направленная на поддержку Украины в конфликте с Россией. Власти собрали людей, которые изучают HIMARS, гаубицы и многое другое вооружение, но навык обращения с ними отрабатывается годами. Поднести снаряд — не проблема, а научиться навести, поразить цель — дело не одного месяца, — считает военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Пушечное мясо

Многие украинцы прошли боевые действия, но лишь ударяя по клавишам клавиатуры. Ситуация изменилась, когда президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Планировалось, что на защиту киевского режима будут брать военнообязанных и резервистов. В теории власти не соврали. Берут военнообязанных, но, как известно, почти у любого мужчины стоит штамп в паспорте, согласно которому он должен явиться в военкомат по первому требованию. Так и оказались в армии учителя, инженеры и простые сельские работяги.

Инструктор читает лекции бойцам территориальной обороны во время боевой подготовки. Фото © Getty Images / Mykhaylo Palinchak / SOPA Images / LightRocket

— Ситуация складывается таким образом, что основную призывную нагрузку несут жители сельских районов Украины. Они привязаны к своему жилью и хозяйству, у них, в отличие от горожан, недостаточно накоплений, чтоб откупиться от призыва, — рассказал РИА "Новости" источник в российском силовом ведомстве.

Благородная идея о защите Родины была разрушена самим киевским режимом. Сначала всем казалось, что идти убивать русских — это правильно, но потом начался поток гробов. Кому хочется погибать? От военкомов начали прятаться и откупаться. Дошло до того, что женщины блокировали военкоматы с требованием не отправлять их мужей, сыновей и братьев на фронт. Некоторые вдруг осознали, что Украина — не их Родина и в связи с этим защищать её не нужно. Причины разные, но суть одна — кадровый голод.

Процесс подготовки будущих воинов тоже вызывал вопросы. Она проходит ускоренно. Daily Mail сообщила, что украинских воинов готовят в Манчестере за три недели. За это время их обучают обращению с оружием и меткой стрельбе.

— За две-три недели можно подготовить только пушечное мясо. Сроки подготовки определяются военно-учётной специальностью и сложностью тех или иных систем вооружения, которое необходимо эксплуатировать военнослужащему, — отметил редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Не помощники

Происходящее на Украине напоминает агонию. При этом для местных СМИ создаётся картинка благополучия. Украинцам доказывают, что в плен не сдаётся никто, HIMARS бьют куда нужно, а население массово идёт служить, да и Запад помогает. Кажется, что перемога не за горами. На самом деле тотальная зрада. Украинских мужиков просто отправляют на утилизацию.

Работа американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. Фото © ТАСС / ZUMA

— Для того чтобы призывник прошёл курс начальной военной подготовки, необходимо 72 часа при программе шесть часов в сутки. Итого 12 суток. Дальше идут дополнительные занятия. Следом военнослужащие прибывают в свои подразделения и проходят боевое слаживание в составе отделения, взвода, роты, батальона, полка, дивизии. Таким образом, чтобы подготовить отделение на оценку "удовлетворительно" требуется 144 часа при шестичасовом занятии. По нашим канонам требуется 45 суток, чтобы подготовить человека, который выполняет нормативы. Для того чтобы использовать знания, требуется как минимум двухмесячная подготовка. В общей сложности на обучение уходит минимум 60 суток, — пояснил экс-начальник Зенитных ракетных войск РФ Сергей Хатылев.

Бывший теробороновец Денис Шкидер рассказал российским журналистам, что его готовили иностранцы, однако для него это не стало плюсом. Возможно, стоило вернуться к советским методикам.

— Иностранцы были, припоминаю. Судя по стилю работы, были натовские инструкторы, с 99-процентной уверенностью. Как бы это ничем не помогло, — посетовал Шкидер.

Подготовка украинских селян иностранцами продолжается. Некогда известная 35-я отдельная бригада морской пехоты сейчас находится в Одесской области. Её доукомплектовали мобилизованными. Подразделение проходит подготовку. По данным телеграм-канала "Рыбарь", обучать владению ПТРК и ПЗРК приехали зарубежные специалисты. Кроме того, будущих военных готовят к высадке на необорудованное побережье. Подготовка хоть и ускоренная, но для нужд морпехов выделено семь объектов, в том числе детский лагерь. Куда собрались, хлопцы?

Кстати, в 2019 году 35-я отдельная бригада морской пехоты отметилась тем, что сорвала разведение сил у Золотого и Петровского. За день до начала операции к военным приехали румыны.

Будет ли толк от того, что украинцев готовят иностранцы? Вероятно, нет. Об этом даже пишут на Западе. Французская Le Figaro выпустила материал, где собраны рассказы теробороновцев. К сожалению для них, истории не очень оптимистичные.

— Наше обучение длилось всего полтора дня, а из вооружения каждому дали по Калашникову. Против нас были русские танки и артиллерия, не говоря уже об авиации, которая постоянно нас обстреливала, — сообщил военнослужащий.

Итог таков, что из Северодонецка им пришлось бежать. Отступают, но на иностранцев продолжают рассчитывать в Киеве. Им кажется, что их научат, вооружат, но это не помощь, а смертный приговор.

Фото © Getty Images / Pierre Crom Способны ли иностранные специалисты быстро подготовить из мобилизованных граждан боеспособных военных? 0 Их методички не работают Могут, но они долго не протянут Подготовить можно, но использовать нужно советские наработки

Авторы Даниил Черных