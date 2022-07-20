Почему Зеленский решил избавиться от добробата "Кракен", перебросив его под Славянск Киев направил печально известный нацистский отряд "Кракен" из Харькова на Славянский фронт. На то есть несколько причин, и возможно, что военно-стратегическая здесь не самая главная. 33327 33327 Обложка © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Последние новости спецоперации: кто такие "Кракен" на Украине

Несколько дней назад боевики группировки "Кракен", дочернего подразделения нацбата "Азов", были замечены под Северском. Российская армия продолжает перемалывать оборону противника по линии Северск – Артёмовск, а ВСУ, в свою очередь, пытаются цепляться за этот рубеж, потому что, как только они потеряют его, они попадут в оперативное окружение по линии Славянск – Краматорск. Поэтому Киев затеял перегруппировку по линии Харьков – Барвенково – Славянск. Сообщалось, что Харьков вздохнул спокойно, после того как "Кракен" покинул город. По данным на 18 июля, "Кракен" сейчас базируется в Николаевке — напротив позиций российских военных в районе Брусина и Щурова, а также в Славянске, где у добробата тыловая база обеспечения.

Несмотря на то что вояки "Кракена" строят из себя элиту, отряд особого назначения, воевать они не умеют и всячески избегают передовой. Их предназначение — карательные акции против оппозиции киевского режима, пытки пленных, участие в заградотрядах, мародёрство в Донбассе. Впрочем, "Кракену" не в тягость пограбить и своих.

Нашивка на форме погибшего бойца батальона "Азов". Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

— "Кракен" мародёрствовал у своих же сограждан, войдя в посёлок Циркуны под Харьковом, какое-то время занятый российскими войсками. Причём грабил тех, кто ждал прихода украинских сил, — писал про них портал prodonbass.ru.

Пытки российских военнопленных в селе Малая Рогань под Харьковом, на территории местного молокозавода, о которых стало известно в начале апреля, были инициированы военными преступниками и командирами "Кракена" Величко и Немичевым. Им привычнее иметь дело с пленными и желательно, чтобы у тех были связаны руки. Встретив на поле боя российских военных или попав под артиллерию, "Кракен" бежит со всех ног. Их называют "добробатами для "Инстаграма*". Они хорошо позируют и громко кричат, как воюют за Украину. Сами себе имиджмейкеры. Но реальная картина вразрез расходится с медийным образом. Всё здесь ложь, начиная с названия. Напомним, кракен — мифическое морское чудовище, бич для моряков, ведь согласно исландским преданиям, ему ничего не стоит потопить корабль. Украинский "Кракен" никакого отношения к морю не имеет.

В "Кракен" берут уголовников, в том числе ту категорию преступного мира, которую презирает воровская среда, то есть насильников. Реальный образ "Кракена", который запомнит история, формируется сегодня на поле боя.

Бои под Лисичанском и Северодонецком и утилизация отходов

Есть информация, что бойцы "Кракена", причастные к пыткам российских военнопленных, были замечены Росгвардией в лесном массиве у одного из сёл в Харьковской области, и ликвидированы. Это небольшая группа, но начало было положено.

Украина. Лисичанск. Военнослужащий ВС РФ у здания Министерства просвещения и науки, разрушенного в результате обстрела. Фото © ТАСС / Александр Река

Первый крупный провал этого добробата уже наблюдали в Северодонецке и Лисичанске. В середине июня Киев перебросил "Кракен" вместе с бойцами "иностранного легиона" на Северодонецко-Лисичанское направление. Военные аналитики отмечали, что это симптом кадрового дефицита у противника, как и мобилизация всех подряд в ряды ВСУ. В конце июня, по сообщению Минобороны РФ, в окрестностях посёлка Питомник Харьковской области российская артиллерия уничтожила до ста боевиков "Кракена". Тогда командование оставило позиции и отвело остатки добробата в Харьков.

По состоянию на конец июня "Кракен" потерял до 15–20% личного состава.

В середине июля в результате ударов из высокоточного российского оружия по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и нацформирования "Кракен" в Харькове было уничтожено около 200 добробатовцев. Теперь остатки "Кракена" перебрасывают под Северск.

Массовое дезертирство ВСУ в Донбассе

Переброска добробатов в такие горячие точки, как Северск, — это явный признак того, что регулярная армия Украины близка к терминальной стадии.

15 июля Росгвардия в ЛНР обнаружила документы, свидетельствующие о массовом дезертирстве десантников ВСУ. Так, последние четыре месяца десантники войсковой части А1126 ВСУ под разными предлогами покидали передний край обороны. 18 июля Сеть наводнили новые свидетельства упадка морального духа в рядах украинской армии. На одном из видео показано, как российские патрули ловят украинских дезертиров, которые переодеваются в гражданское, залезают в чужие квартиры и пытаются оттуда отстреливаться. Также на днях стало известно, что в одном из батальонов ВСУ только 14 человек согласились выйти на передовую, остальных, включая раненых с не извлечёнными осколками, записали в дезертиры.

Представители Сил самообороны Донбасса на улицах города Северск. Фото © ТАСС / Михаил Почуев

7 июля солдаты 24-й бригады ВСУ записали видеообращение, в котором пожаловались на то, что их бросают в качестве пушечного мяса — с автоматами в руках на танки, артиллерию и авиацию. В конце обращения они попросили перевести их в другую бригаду. 16 июля экс-военнослужащие 6-го отдельного стрелкового батальона ВСУ под командованием полковника Владислава Хобота в своём видео пожаловались Зеленскому на несправедливость и варварское обращение со стороны командования.

— Мы выполняли боевые задачи под населённым пунктом Авдеевка. Мы, как бойцы теробороны, были на "нулевых" позициях незаконно, ещё до указа, что тероборона может быть на передовой. За то время, что мы были там, мы потеряли 70% личного состава, — пожаловались военные.

В мае наблюдался всплеск видеообращений бойцов ВСУ к власти и отказов идти воевать, потом гайки закрутили и волна улеглась. Сейчас наблюдается новый поток жалоб.

Свидетелей нужно прикончить

Как и в случае с переброской "Кракена" под Лисичанск и Северодонецк, Киев преследует сразу две цели. Первая — очевидная — оттянуть наступление Армии России (в данном случае на Славянск и Краматорск), вторая — утилизировать окончательно этот добробат со всеми его тайнами и компроматом. По "Кракену" давно плачет Следственный комитет РФ.

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Наверняка они могут рассказать про украинскую резню в Буче, про карательные эпизоды из жизни "Кракена", про расстрелы мирного населения, пытки, вырезание свастик на телах российских военных, про убийства школьниц, про торговлю оружием на чёрном рынке и про многочисленные фейки. Это очень неудобные свидетели, и, пока они живы, Зеленскому никто не сможет гарантировать безопасность на Западе.

— Острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах в качестве заградотрядов, — отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Везде, где "Кракен" появляется, расцветает хаос, разлагается дисциплина, учащаются эпизоды "дружеского огня". Для дышащей на ладан украинской армии это явный дестабилизирующий фактор. По сообщению Минобороны РФ, 13 июля более 200 боевиков "Кракена" отказались выполнять приказ о выдвижении в район Краматорска и заявили о переходе в харьковскую городскую тероборону. В ходе перепалки они спровоцировали драку, переросшую в перестрелку, в которой были убиты шесть человек.

По некоторым прогнозам, не слишком мотивированные формирования ВСУ, включая "Кракен", могут за неделю потерять 20–30% личного состава. Киеву либо всё равно, либо — как в случае с "Кракеном" — только на руку. Добробату это не по нраву, но спрашивать "Кракен" никто не будет.

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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocket Зачем Зеленский перебрасывает "Кракен" под Славянск? 0 "Кракен" хотя бы на время возьмёт удар на себя. Пора избавляться от компромата: "Кракен" слишком много знает. Затормозить наступление Армии России и избавиться от "Кракена".

Авторы Евгений Жуков