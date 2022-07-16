Ещё один батальон ВСУ записал видеообращение к Зеленскому

Бывшие военнослужащие 6-го отдельного стрелкового батальона ВСУ под командованием полковника Владислава Хобота обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они рассказали о варварстве и несправедливости, которые творились на передовой.

Шестой стрелковый батальон ВСУ обратился к Зеленскому. Видео © Telegram / U_G_M

"Мы выполняли боевые задачи под населённым пунктом Авдеевка. Мы, как бойцы теробороны, были на "нулевых" позициях незаконно, ещё до указа, что тероборона может быть на передовой. За то время, что мы были там, мы потеряли 70% личного состава. Тогда мы выразили своё недоверие командованию батальона по поводу того, что был приказ в устной форме на занятие и удержание необорудованных позиций без тяжёлой техники и артиллерии, только с автоматами с четырьмя магазинами", — рассказали военнослужащие.

По их словам, дорога и сами позиции регулярно простреливаются ВС РФ, а логистика между подразделениями отсутствует. Причём бросают на передовую без привязки к местности, не дают элементарных средств связи. Кроме того, с ними не было ни офицеров, ни командиров, ни медиков. Воду и еду на позиции не поставляли, не было должной эвакуации раненых, которым приходилось ждать помощи по 12 часов и более. Погибших сутками никто не забирал, а пропавших никто не искал.

"Мы неоднократно обращались к командованию батальона насчёт обеспечения нас необходимым вооружением для отбития вражеских атак, но нас игнорировали. 25 мая 2022 года у нас на передовой, а точнее, в селе Уманское, забрали каски, бронежилеты, оружие и боекомплекты, мы пробыли там без защиты до 30 мая", — сообщили бойцы.

В итоге их перевели в другую часть без их согласия, в роту охраны 3-го отдела Мелитопольского РДЦК и СП, и теперь хотят сделать из них дезертиров. По словам бойцов, Запорожский областной военкомат знает о действиях полковника Хобота, но вместо того, чтобы остановить, наоборот, прикрывает его преступления.