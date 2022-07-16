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Опубликовано 16 июля 2022, 16:14

Экс-глава спецслужбы Израиля прогнозирует переход Одессы под контроль ВС России к осени

Активизация действий Вооружённых сил России на Черноморском побережье свидетельствует о начале продвижения ВС РФ к Одессе, считает бывший глава расформированной израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Он предположил в эфире YouTube-канала Alexander Waldman, что под "перспективами наступательной операции за пределами Донбасса" в рамках обсуждения вопроса президентом РФ с представителями командования имелось в виду "закономерное в этой ситуации продвижение в южном направлении к Одессе".

"К началу учебного года Одесса будет освобождена. Учебный год начнётся уже по российской программе", — спрогнозировал Кедми, отметив, что эти сроки могут сдвинуться на пару недель.

По его мнению, продвижение на южном фронте сейчас идёт "медленно, но уверенно — в соответствии с выработанным подходом и соответствующими приказами".

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Ранее стало известно, что ВС России начали стягивать военную технику к линии фронта в Донбассе.

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YouTube / Alexander Waldman

Ирина Фальке
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