Экс-глава спецслужбы Израиля прогнозирует переход Одессы под контроль ВС России к осени

Активизация действий Вооружённых сил России на Черноморском побережье свидетельствует о начале продвижения ВС РФ к Одессе, считает бывший глава расформированной израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Он предположил в эфире YouTube-канала Alexander Waldman, что под "перспективами наступательной операции за пределами Донбасса" в рамках обсуждения вопроса президентом РФ с представителями командования имелось в виду "закономерное в этой ситуации продвижение в южном направлении к Одессе".

"К началу учебного года Одесса будет освобождена. Учебный год начнётся уже по российской программе", — спрогнозировал Кедми, отметив, что эти сроки могут сдвинуться на пару недель.

По его мнению, продвижение на южном фронте сейчас идёт "медленно, но уверенно — в соответствии с выработанным подходом и соответствующими приказами".