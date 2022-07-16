Экс-боец ВСУ рассказал, как украинские военные по ошибке расстреляли его батальон

Бывший боец ВСУ, который добровольно сложил оружие, рассказал RT, как в феврале его колонну расстреляли украинские военные, приняв за русских. Из 200 человек осталось в живых только 30.

Экс-боец ВСУ рассказал, как его колонну расстреляли украинские военные. Видео © Telegram / RT

"Они [военные ВСУ] сказали: "Мы попутали. Мы думали, что без флагов это русские уже зашли". Они полностью положили всю колонну, из наших осталось человек 30, техники — единиц шесть или семь. Было техники единиц 25, людей — 200", — поделился бывший солдат.

Он смог выжить только благодаря тому, что вовремя отбежал в сторону и залёг в сугробе. После входа российских войск украинский военный пришёл в комендатуру и признался, что был в рядах ВСУ. Его отпустили под подписку домой, предварительно установив личность и проверив достоверность слов.