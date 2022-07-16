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Регион
Опубликовано 16 июля 2022, 11:54
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Затравленная на родине немецкая журналистка снова раскрыла правду о зверствах ВСУ

The Grayzone: Немецкая журналистка рассказала о зверствах ВСУ в Донбассе

Свет на преступления украинских властей против мирных жителей Донбасса проливают не только российские, но и некоторые зарубежные независимые журналисты. Так, например, не боясь последствий, журналистка из Германии Алина Липп рассказала изданию The Grayzone всю правду о зверствах ВСУ.

По её словам, люди в Донецке уже устали жить в постоянных условиях войны, когда украинские военные обстреливают население, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища. Причём многие из местных крайне шокированы и даже расстроены тем, как западные СМИ освещают события в Донбассе и замалчивают правду.

"Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются. Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка", — отметила Липп.

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Как уже писал Лайф, немецкая журналистка Алина Липп подверглась критике на родине за то, что она рассказывает правду о происходящих в Донбассе событиях. Несмотря на обрушившуюся в пропагандистских СМИ ФРГ критику и заблокированный счёт, куда переводили деньги подписчики, Алина Липп не намерена уезжать из Донецка и прекращать свою работу.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Николь Вербер
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