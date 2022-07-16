Свет на преступления украинских властей против мирных жителей Донбасса проливают не только российские, но и некоторые зарубежные независимые журналисты. Так, например, не боясь последствий, журналистка из Германии Алина Липп рассказала изданию The Grayzone всю правду о зверствах ВСУ.

По её словам, люди в Донецке уже устали жить в постоянных условиях войны, когда украинские военные обстреливают население, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища. Причём многие из местных крайне шокированы и даже расстроены тем, как западные СМИ освещают события в Донбассе и замалчивают правду.

"Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются. Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка", — отметила Липп.