Житель Мариуполя жёстко разъяснил немецким СМИ, кто кормит простых украинцев

Он сорвался на крик, когда журналистка из Германии попросила его прокомментировать обвинения в адрес РФ.

Житель Мариуполя обратился к немецким СМИ в ответ на обвинения в сторону России. Видео © Telegram / SHOT

Житель Мариуполя в беседе с немецкой журналисткой Алиной Липп выразил своё искреннее негодование по поводу недостоверной информации и обвинений в сторону России. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Как сообщила журналистка, немецкие СМИ пишут, что виновником разрушений в Мариуполе является Россия. Однако явно несогласный с этим местный житель не стал юлить и сказал напрямую всё, что об этом думает, совершенно не стесняясь в выражениях.

"Скажи этим германцам своим: "Пошли они на...!" Вот и всё! Россия разрушила... Россия нас кормит!" — заявил весьма ошарашенный данным фактом мужчина, сорвавшись на крик.