Житель Мариуполя жёстко разъяснил немецким СМИ, кто кормит простых украинцев
Он сорвался на крик, когда журналистка из Германии попросила его прокомментировать обвинения в адрес РФ.
Житель Мариуполя обратился к немецким СМИ в ответ на обвинения в сторону России. Видео © Telegram / SHOT
Житель Мариуполя в беседе с немецкой журналисткой Алиной Липп выразил своё искреннее негодование по поводу недостоверной информации и обвинений в сторону России. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Как сообщила журналистка, немецкие СМИ пишут, что виновником разрушений в Мариуполе является Россия. Однако явно несогласный с этим местный житель не стал юлить и сказал напрямую всё, что об этом думает, совершенно не стесняясь в выражениях.
"Скажи этим германцам своим: "Пошли они на...!" Вот и всё! Россия разрушила... Россия нас кормит!" — заявил весьма ошарашенный данным фактом мужчина, сорвавшись на крик.
Ранее жительница Мариуполя рассказала о зверствах националистов в отношении мирного населения. Украинские военные избили её мужа. Также женщина поделилась, что четверо солдат армии Незалежной изнасиловали в подвале женщин и детей.
Telegram / SHOT