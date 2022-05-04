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Опубликовано 4 мая 2022, 16:04
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Житель Мариуполя жёстко разъяснил немецким СМИ, кто кормит простых украинцев

Он сорвался на крик, когда журналистка из Германии попросила его прокомментировать обвинения в адрес РФ.

Житель Мариуполя обратился к немецким СМИ в ответ на обвинения в сторону России. Видео © Telegram / SHOT

Житель Мариуполя в беседе с немецкой журналисткой Алиной Липп выразил своё искреннее негодование по поводу недостоверной информации и обвинений в сторону России. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Как сообщила журналистка, немецкие СМИ пишут, что виновником разрушений в Мариуполе является Россия. Однако явно несогласный с этим местный житель не стал юлить и сказал напрямую всё, что об этом думает, совершенно не стесняясь в выражениях.

"Скажи этим германцам своим: "Пошли они на...!" Вот и всё! Россия разрушила... Россия нас кормит!" заявил весьма ошарашенный данным фактом мужчина, сорвавшись на крик.

Немецкую журналистку затравили на родине за репортажи о событиях в Донбассе
Немецкую журналистку затравили на родине за репортажи о событиях в Донбассе

Ранее жительница Мариуполя рассказала о зверствах националистов в отношении мирного населения. Украинские военные избили её мужа. Также женщина поделилась, что четверо солдат армии Незалежной изнасиловали в подвале женщин и детей.

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Telegram / SHOT

Николь Вербер
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