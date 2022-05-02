"Они, может, наркотики принимают": Жительница Мариуполя рассказала о зверствах националистов в отношении мирного населения

Украинские военные избили её мужа. Также женщина поделилась, что четверо солдат армии Незалежной изнасиловали в подвале женщин и детей.

Жительница Мариуполя рассказала о зверствах нациналистов в отношении мирного населения. Видео © LIFE

Жительница Мариуполя рассказала о зверствах националистов в отношении мирного населения. Кадры, на которых женщина поделилась подробностями, оказались в распоряжении Лайфа.

"Я не знаю почему (они устраивают зверства. — Прим. Лайфа). Они [может быть] наркотики принимают. Они ненормальные. Люди рассказывали, что вышел военный-нацист, у него рука поломана, а он здоровой рукой стреляет в людей", — сказала жительница Мариуполя.

Она добавила, что военные издевались и над её семьёй: украинские бойцы избили её мужа. Также жительнице Мариуполя рассказывали, что четверо солдат армии Незалежной изнасиловали в подвале женщин и детей.

Женщина подчеркнула, что российские войска не попадают в мирных людей, а "стреляют точно в цель", а от ударов ВСУ они страдают. Она сказала, что власти Украины бросили их умирать. Женщина поделилась, что, когда к её дому подходили военнослужащие РФ, муж подумал, что это пришли члены нацбатальона "Азов", и взял топор, однако потом семья успокоилась, когда увидела наших солдат.