Российский посол в Великобритании Андрей Келин во время интервью с журналистом Sky News Дермотом Мурнаганом не повёлся на провокации по поводу специальной военной "Операции Z" и жёстко поставил его на место. Интервью дипломата опубликовано на сайте британского телеканала.

Во время беседы интервьюер начал задавать вопросы по поводу ситуации на территории Незалежной. Келин начал рассказывать про удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры, но журналист прервал его и попытался обвинить Россию в ударах по мирным жителям. Однако дипломат не стал терпеть подобные выходки и сразу же поставил его на место.

"Не перебивайте меня. У нас был уговор. Если вы будете продолжать перебивать меня, я прекращу интервью", — напомнил российский посол.