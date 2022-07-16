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Опубликовано 16 июля 2022, 10:40

ВКС России сбили в воздухе один украинский Су-25 и два МиГ-29

Силы истребительной авиации ВКС России уничтожили в воздухе один украинский Су-25 в районе Северска в Донецкой Народной Республике, а также два МиГ-29 в Николаевской и Днепропетровской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также ВКС РФ за сутки уничтожили два вертолёта противника Ми-8 и Ми-24 в районе Великой Новосёлки и Северска. Кроме того, российские ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА в районе населённых пунктов Долгенькое, Изюм, Малая Камышеваха в Харьковской области, Камышаны Херсонской области, Решетиловское Запорожской области, а также в районе населённых пунктов Серебрянка, Григоровка, Спартак, Красный Октябрь, Криничная в ДНР и в районе Алчевска в ЛНР.

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Ранее Минобороны РФ показало видео запуска крылатых ракет "Калибр" по Дому офицеров ВСУ в Виннице. Как уточнил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар был нанесён во время совещания.

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Ирина Фальке
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