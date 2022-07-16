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Опубликовано 16 июля 2022, 10:33
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ВКС РФ уничтожили до 200 военных и наёмников авиаударом по позициям ВСУ в Николаеве

Воздушно-космические силы Российской Федерации в результате авиаудара по позициям армии Украины в Николаеве ликвидировали до 200 националистов и иностранных наёмников. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаеве уничтожено до 200 националистов и иностранных наёмников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники", — сказал он в ходе брифинга.

МО РФ: Высокоточными ударами уничтожено до 200 бойцов "Кракена" в Харькове
МО РФ: Высокоточными ударами уничтожено до 200 бойцов "Кракена" в Харькове

А ранее расчётом противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" девятого полка Народной милиции Донецкой Народной Республики был уничтожен элемент укреплений украинских войск под Авдеевкой.

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ТАСС / АР / Petros Giannakouris

Николь Вербер
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