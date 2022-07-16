ВКС РФ уничтожили до 200 военных и наёмников авиаударом по позициям ВСУ в Николаеве
Воздушно-космические силы Российской Федерации в результате авиаудара по позициям армии Украины в Николаеве ликвидировали до 200 националистов и иностранных наёмников. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаеве уничтожено до 200 националистов и иностранных наёмников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники", — сказал он в ходе брифинга.
А ранее расчётом противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" девятого полка Народной милиции Донецкой Народной Республики был уничтожен элемент укреплений украинских войск под Авдеевкой.
ТАСС / АР / Petros Giannakouris