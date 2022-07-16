Украинские войска обстреляли жилые районы Херсона

Вооружённые силы Украины открыли огонь по жилым районам Херсона в ночь пятницы и утром в субботу. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента.

По данным агентства, не менее одного ракетного удара зафиксировали за микрорайоном Шуменский. Информации о пострадавших или погибших, а также о повреждениях городской инфраструктуры пока нет. Известно, что в небе над городом работали российские системы ПВО, благодаря которым большинство целей удалось сбить.