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Регион
Опубликовано 16 июля 2022, 10:51
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Украинские войска обстреляли жилые районы Херсона

Вооружённые силы Украины открыли огонь по жилым районам Херсона в ночь пятницы и утром в субботу. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента.

По данным агентства, не менее одного ракетного удара зафиксировали за микрорайоном Шуменский. Информации о пострадавших или погибших, а также о повреждениях городской инфраструктуры пока нет. Известно, что в небе над городом работали российские системы ПВО, благодаря которым большинство целей удалось сбить.

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Ранее российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области. На допросе один из задержанных признался, что с момента перехода Херсона под контроль РФ трижды перевозил украинских военных по Днепру в Николаев, а оттуда возвращался со взрывчаткой. Кроме того, у него имелся запас оружия, боеприпасов, мин и гранат, оставленный украинскими военными.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Николь Вербер
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