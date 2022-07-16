Украинские войска обстреляли жилые районы Херсона
Вооружённые силы Украины открыли огонь по жилым районам Херсона в ночь пятницы и утром в субботу. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента.
По данным агентства, не менее одного ракетного удара зафиксировали за микрорайоном Шуменский. Информации о пострадавших или погибших, а также о повреждениях городской инфраструктуры пока нет. Известно, что в небе над городом работали российские системы ПВО, благодаря которым большинство целей удалось сбить.
Ранее российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области. На допросе один из задержанных признался, что с момента перехода Херсона под контроль РФ трижды перевозил украинских военных по Днепру в Николаев, а оттуда возвращался со взрывчаткой. Кроме того, у него имелся запас оружия, боеприпасов, мин и гранат, оставленный украинскими военными.
ТАСС / Спринчак Валентин