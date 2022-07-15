ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июля 2022, 18:32

Российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области

В Херсоне российские силовики предотвратили серию терактов. Их жертвами должны были стать члены администрации и представители общественности региона, передаёт ТАСС со ссылкой на источники.

"Задержан член действовавшей на территории Херсонской области диверсионно-разведывательной группы, который собирал сведения о местонахождении и передвижении ряда членов администрации области и других лиц. В дальнейшем СБУ планировала ликвидировать данных людей путём подрыва, однако группа была разоблачена. Преступный замысел не был доведён до конца", — уточнил инсайдер.

По его сведениям, планировалось, что исполнителями терактов станут адвокат Алексей Деркач, а также боевики Сергей и Николай Семенюки. В качестве разведчика выступил местный житель Александр Кручиненко, получавший поручения от сотрудника СБУ Евгения Лободы, брата жены одного из задержанных.

На допросе Кручиненко признался, что с момента перехода Херсона под контроль РФ трижды перевозил украинских военных по Днепру в Николаев, а оттуда возвращался со взрывчаткой. Кроме того, у него имелся запас оружия, боеприпасов, мин и гранат, оставленный украинскими военными.

По поручению СБУ Кручиненко следил за позднее погибшим при взрыве авто главой Управления семьи, молодёжи и спорта администрации области Дмитрием Савлученко (его имя, фамилию, адрес проживания и данные автомобиля он получил по СМС), главой Департамента образования и науки Татьяной Кузьмич, бывшим замглавы Херсона Сергеем Черявко и лидером херсонской общественной организации Русланом Захаровым.

За дискредитацию российских властей начнут выдворять из Херсонской области
За дискредитацию российских властей начнут выдворять из Херсонской области

Ранее житель Мелитополя был задержан за подготовку теракта: у него дома нашли бомбу и схрон с оружием.

BannerImage

ТАСС / АР

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • теракты
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar