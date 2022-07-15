Российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области

В Херсоне российские силовики предотвратили серию терактов. Их жертвами должны были стать члены администрации и представители общественности региона, передаёт ТАСС со ссылкой на источники.

"Задержан член действовавшей на территории Херсонской области диверсионно-разведывательной группы, который собирал сведения о местонахождении и передвижении ряда членов администрации области и других лиц. В дальнейшем СБУ планировала ликвидировать данных людей путём подрыва, однако группа была разоблачена. Преступный замысел не был доведён до конца", — уточнил инсайдер.

По его сведениям, планировалось, что исполнителями терактов станут адвокат Алексей Деркач, а также боевики Сергей и Николай Семенюки. В качестве разведчика выступил местный житель Александр Кручиненко, получавший поручения от сотрудника СБУ Евгения Лободы, брата жены одного из задержанных.

На допросе Кручиненко признался, что с момента перехода Херсона под контроль РФ трижды перевозил украинских военных по Днепру в Николаев, а оттуда возвращался со взрывчаткой. Кроме того, у него имелся запас оружия, боеприпасов, мин и гранат, оставленный украинскими военными.