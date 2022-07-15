Вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировала половина членов альянса

Протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали уже 15 из 30 стран – членов альянса. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Сегодня половина членов НАТО ратифицировала заявку Швеции и Финляндии. Спасибо всем 15 [странам] за ратификацию", — написала она в "Твиттере".