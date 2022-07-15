Вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировала половина членов альянса
Протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали уже 15 из 30 стран – членов альянса. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.
"Сегодня половина членов НАТО ратифицировала заявку Швеции и Финляндии. Спасибо всем 15 [странам] за ратификацию", — написала она в "Твиттере".
Так, вступление Швеции и Финляндии в альянс официально поддержали Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Великобритания, Эстония, Албания, Польша, Германия, Люксембург, Нидерланды, Болгария, Латвия, Хорватия и Словения.
Как напоминает Лайф, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. 5 июля министры иностранных дел двух стран — Пекка Хаависто и Анн Линде — вместе с послами 30 государств – членов НАТО подписали протоколы о вступлении этих двух стран в альянс. Государства станут членами объединения после ратификации документов всеми 30 странами – участницами альянса.
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