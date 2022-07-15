Министр обороны Украины похвастался первыми РСЗО M270 от Британии
На Украину из Великобритании прибыла первая партия реактивных систем залпового огня M270 американского производства. Новинкой похвастался в соцсетях министр обороны Незалежной Алексей Резников.
"Прибыли первые РСЗО M270! Они составят HIMARS хорошую компанию на поле боя. Спасибо нашим партнёрам. Никакой пощады врагам", — написал Резников в "Твиттере".
Ранее украинские военные обстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS Стаханов. Огонь Вооружённые силы Украины вели из населённого пункта Артёмовск. Было выпущено шесть ракет.
Twitter / Oliksii Reznikov