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Опубликовано 15 июля 2022, 18:00

Министр обороны Украины похвастался первыми РСЗО M270 от Британии

На Украину из Великобритании прибыла первая партия реактивных систем залпового огня M270 американского производства. Новинкой похвастался в соцсетях министр обороны Незалежной Алексей Резников.

"Прибыли первые РСЗО M270! Они составят HIMARS хорошую компанию на поле боя. Спасибо нашим партнёрам. Никакой пощады врагам", — написал Резников в "Твиттере".

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Ранее украинские военные обстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS Стаханов. Огонь Вооружённые силы Украины вели из населённого пункта Артёмовск. Было выпущено шесть ракет.

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Twitter / Oliksii Reznikov

Анатолий Симоненко
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