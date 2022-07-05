Столтенберг гарантировал безопасность Финляндии и Швеции до их вступления в НАТО

НАТО гарантирует безопасность Финляндии и Швеции до завершения процесса их вступления в альянс. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Многие государства НАТО уже дали чёткие обязательства по обеспечению безопасности Швеции и Финляндии, НАТО увеличило присутствие в регионе, в том числе в рамках проведения большего числа учений", — сказал Столтенберг.