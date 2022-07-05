Столтенберг гарантировал безопасность Финляндии и Швеции до их вступления в НАТО
НАТО гарантирует безопасность Финляндии и Швеции до завершения процесса их вступления в альянс. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Многие государства НАТО уже дали чёткие обязательства по обеспечению безопасности Швеции и Финляндии, НАТО увеличило присутствие в регионе, в том числе в рамках проведения большего числа учений", — сказал Столтенберг.
Он также призвал все страны НАТО как можно скорее обеспечить приём Швеции и Финляндии, ратифицировав соответствующие протоколы.
Напомним, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Однако против этого выступила Турция и поставила десять условий для снятия вето. 28 июня делегации Анкары, Швеции и Финляндии после встречи в Мадриде подписали совместный меморандум, согласно которому Турция даёт добро на их вступление в НАТО. Взамен Хельсинки и Стокгольм обязались выполнить её условия. 29 июня Финляндию и Швецию официально пригласили войти в состав альянса, а 5 июля главы МИД этих стран и послы 30 стран – участниц НАТО подписали протоколы о вступлении новых членов в организацию.
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