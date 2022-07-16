ВС России начали стягивать военную технику к линии фронта в Донбассе
СМИ: ВС России стягивают военную технику к линии фронта в Донбассе
Вооружённые силы Российской Федерации направляют к боевым позициям в Донбассе всё больше военной техники. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента.
Как передаёт агентство, на территорию Донбасса стягивается всё больше современных боевых машин. Так, например, журналисты встретили российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор". Она предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы, оснащённой гранатомётами, противотанковыми комплексами и стрелковым оружием. Как сообщают журналисты, техника двигалась в сторону фронта под Северском.
Ранее Лайф писал, что Российские вооружённые силы совместно с подразделениями из ЛНР и ДНР взяли под контроль пути отхода ВСУ из Северска и Соледара. Частично войска украинской армии могут выходить малыми группами по грунтовым дорогам из Северска, но только в направлении Соледара.
ТАСС / Красильников Станислав