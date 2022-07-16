На Украине помощницу замглавы администрации Херсонской области приговорили к пяти годам

На Украине помощницу замруководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом объявил спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Артём Дехтяренко.

"На пять лет тюрьмы осуждена помощница назначенного Россией заместителя руководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова", — сказал Дехтяренко и добавил, что она продвигала в Интернете лозунги в поддержку России.

По его словам, чиновницу задержали в Ивано-Франковске. При ней нашли российский паспорт и компьютер с "доказательствами" сотрудничества с РФ. Её имя не разглашается, а подтверждения со стороны властей Херсонской области пока нет.