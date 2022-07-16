Бывший узник секретной тюрьмы "Азова" показал пыточную и вспомнил пережитые ужасы
Бывший узник тайной тюрьмы "Азова" впервые вернулся в пыточную и вспомнил пережитые ужасы
Участник "Антимайдана" и один из тех, кому удалось выбраться из секретной тюрьмы "Азова" под названием "Библиотека" живым, спустя восемь лет вернулся на место. Он показал камеру в мариупольском аэропорту и рассказал, как проходили пытки. Кадры с места публикует телеграм-канал SHOT.
Бывший узник показал, что творилось в секретной тюрьме "Азова" в аэропорту Мариуполя. Видео © Telegram / SHOT
"Вот здесь лежал труп, с которого мы сняли одежду и надели на меня. <...> Вот так штабелем человек восемь [сидели в камере]. Холодилка включалась хорошая, я один раз даже обратил внимание, когда вышел, что у меня даже на шлёпанцах иней был", — рассказал Павел Сикорский.
В этом месте азовцы в основном закрывали "пророссийских" активистов, военнопленных и тех, кого они считали врагами Украины. Людей содержали в промышленном холодильнике и периодически пытали. По словам Павла, перед пытками узников заводили в отдельную комнату и давали "лекарства" — что-то кололи в руку, после чего темнело в глазах, появлялся шум в ушах, а речь была замедленной. После этого человек ничего не помнил, а просыпался снова в камере.
"Я рад, что закончилось всё здесь", — поделился он.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту организации тюрьмы в Мариуполе, где подвергались истязаниям несогласные с нынешним киевским режимом. Войска ДНР обнаружили в Мариуполе здание, которое носило кодовое название "Библиотека". Внутри нашли документы, подтверждающие, что там располагалась тайная тюрьма нацбатальона "Азов".
Telegram / SHOT