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Опубликовано 16 июля 2022, 16:59

Российские силовики обнаружили схрон с оружием для диверсий в лесу под Херсоном

В Херсонской области российские силовики нашли в лесу тайник с оружием и задержали его хозяина, гражданина Украины. Об этом сообщил РИА "Новости" представитель силовых структур РФ. По его словам, вооружение предназначалось для совершения диверсий, а также распространялось среди местных жителей.

"Российскими силовыми структурами задержан гражданин Украины, один из участников теробороны Херсона, организовавший схрон стрелкового оружия и боеприпасов в лесном массиве Голопристанского района Херсонской области", пояснил собеседник агентства.

В Изюме обнаружили схрон оружия и боеприпасов
В Изюме обнаружили схрон оружия и боеприпасов

Ранее сообщалось, что полиция Мелитополя задержала местного жителя за подготовку теракта. У подозреваемого изъяли внушительный арсенал оружия.

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ТАСС / Гердо Владимир

Татьяна Миссуми
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