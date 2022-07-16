Российские силовики обнаружили схрон с оружием для диверсий в лесу под Херсоном

В Херсонской области российские силовики нашли в лесу тайник с оружием и задержали его хозяина, гражданина Украины. Об этом сообщил РИА "Новости" представитель силовых структур РФ. По его словам, вооружение предназначалось для совершения диверсий, а также распространялось среди местных жителей.