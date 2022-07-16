Российские силовики обнаружили схрон с оружием для диверсий в лесу под Херсоном
В Херсонской области российские силовики нашли в лесу тайник с оружием и задержали его хозяина, гражданина Украины. Об этом сообщил РИА "Новости" представитель силовых структур РФ. По его словам, вооружение предназначалось для совершения диверсий, а также распространялось среди местных жителей.
"Российскими силовыми структурами задержан гражданин Украины, один из участников теробороны Херсона, организовавший схрон стрелкового оружия и боеприпасов в лесном массиве Голопристанского района Херсонской области", — пояснил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что полиция Мелитополя задержала местного жителя за подготовку теракта. У подозреваемого изъяли внушительный арсенал оружия.
ТАСС / Гердо Владимир