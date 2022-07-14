В Изюме обнаружили схрон оружия и боеприпасов
Администрация Харьковской области сообщила о найденном схроне боеприпасов в Изюме
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в городе Изюме схрон оружия и боеприпасов. Об этом говорится в заявлении администрации Харьковской области.
"В рамках поисково-разыскных работ сотрудники правоохранительных органов нашли очередной схрон оружия и боеприпасов в Изюме", — сказано в сообщении, текст которого приводит ТАСС.
Ранее Лайф писал, что в Херсонской области нашли крупный схрон с оружием для диверсантов. Известно, что вооружение было доставлено из Николаевской области водным путём за семь тысяч гривен.
ТАСС / Минобороны РФ