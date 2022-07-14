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Опубликовано 14 июля 2022, 17:25

В Изюме обнаружили схрон оружия и боеприпасов

Администрация Харьковской области сообщила о найденном схроне боеприпасов в Изюме

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в городе Изюме схрон оружия и боеприпасов. Об этом говорится в заявлении администрации Харьковской области.

"В рамках поисково-разыскных работ сотрудники правоохранительных органов нашли очередной схрон оружия и боеприпасов в Изюме", — сказано в сообщении, текст которого приводит ТАСС.

В Херсоне раскрыта группа вооружённых до зубов украинских диверсантов
В Херсоне раскрыта группа вооружённых до зубов украинских диверсантов

Ранее Лайф писал, что в Херсонской области нашли крупный схрон с оружием для диверсантов. Известно, что вооружение было доставлено из Николаевской области водным путём за семь тысяч гривен.

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ТАСС / Минобороны РФ

Никита Осипов
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