Военный эксперт рассказал, почему Киев решился на угон российских самолётов

Отчаянная операция Украины по угону российских самолётов, раскрытая и предотвращённая ФСБ, показывает бедственное положение ВСУ, а также нехватку военных машин. Об этом Лайфу рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

"Они решили показать, что в наших ВКС не всё хорошо, что у нас есть Беленко (советский лётчик-перебежчик, который увёл МиГ-25 и посадил в Японии. — Прим. Лайфа). Но, как оказалось, у нас патриоты пилоты, достойные люди", — отметил он.

По словам Дандыкина, организуются подобные операции из-за того, что дела у ВСУ на фронтах "не ахти", ведь единственное, что у них выходит хорошо, — это разрушать дома и губить мирное население в Донбассе. Он добавил, что украинским военным явно не хватает авиации, а из восточного блока, скорее всего, уже вытянули все запасы.

"Для них же это фиаско, результат очень печальный и для Зеленского, и для его кураторов", — отметил эксперт.