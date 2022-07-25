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Регион
Опубликовано 25 июля 2022, 09:22
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Военный эксперт рассказал, почему Киев решился на угон российских самолётов

Военный эксперт: Киев решился на угон самолётов РФ из-за бедственного положения на фронтах

Отчаянная операция Украины по угону российских самолётов, раскрытая и предотвращённая ФСБ, показывает бедственное положение ВСУ, а также нехватку военных машин. Об этом Лайфу рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

"Они решили показать, что в наших ВКС не всё хорошо, что у нас есть Беленко (советский лётчик-перебежчик, который увёл МиГ-25 и посадил в Японии. — Прим. Лайфа). Но, как оказалось, у нас патриоты пилоты, достойные люди", — отметил он.

По словам Дандыкина, организуются подобные операции из-за того, что дела у ВСУ на фронтах "не ахти", ведь единственное, что у них выходит хорошо, — это разрушать дома и губить мирное население в Донбассе. Он добавил, что украинским военным явно не хватает авиации, а из восточного блока, скорее всего, уже вытянули все запасы.

"Для них же это фиаско, результат очень печальный и для Зеленского, и для его кураторов", — отметил эксперт.

ФСБ раскрыла схему украинской разведки по угону боевых самолётов РФ
ФСБ раскрыла схему украинской разведки по угону боевых самолётов РФ

Напомним, ранее ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону российских самолётов. По данным силовиков, сотрудники украинской военной разведки пытались за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза завербовать российских военных лётчиков и склонить их к перелёту и посадке воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Кристина Шайдуллина
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