Мощнейший пожар охватил здание бывшего лесопильного завода в Петербурге
В Санкт-Петербурге горит здание бывшего лесопильного завода на Обводном канале
В Санкт-Петербурге на Обводном канале горит здание бывшего лесопильного завода. Лайф публикует видео с места происшествия.
Пожар в здании бывшего лесопильного завода в Санкт-Петербурге на Обводном канале. Видео © LIFE
Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Экстренные службы перекрыли всю улицу возле завода. Известно, что четырёхэтажное здание, возведённое в начале XX века, долгое время не эксплуатировалось.
Как сообщает МЧС, огонь тушат 18 единиц пожарной техники и 72 человека личного состава. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее Лайф рассказывал, что семь стран присоединились к тушению крупнейшего лесного пожара в истории Словении. По словам вице-премьера, министра иностранных дел страны Тани Файон, в ликвидации огня помогают специалисты из Австрии, Венгрии, Италии, Румынии, Сербии, Словакии и Хорватии.
Скрин из видео LIFE