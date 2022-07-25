Мощнейший пожар охватил здание бывшего лесопильного завода в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Обводном канале горит здание бывшего лесопильного завода. Лайф публикует видео с места происшествия.

Пожар в здании бывшего лесопильного завода в Санкт-Петербурге на Обводном канале. Видео © LIFE

Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Экстренные службы перекрыли всю улицу возле завода. Известно, что четырёхэтажное здание, возведённое в начале XX века, долгое время не эксплуатировалось.

Как сообщает МЧС, огонь тушат 18 единиц пожарной техники и 72 человека личного состава. Информации о пострадавших пока нет.