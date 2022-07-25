Кива указал на схему продаж Киевом оружия, вскрывшуюся после падения самолёта Ан-12

Крушение украинского самолёта Ан-12 в Греции вскрыло схему продажи Киевом поставляемого оружия третьим странам. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

"Фактически данная авиакатастрофа вскрыла схему продажи режимом Зеленского третьим странам поставляемого оружия на Украину", — написал он в телеграм-канале.

По словам Кивы, европейская следственная комиссия требует объяснений от украинской стороны и пока Киев ответа не дал. Экс-депутат уверен, что эта ситуация может существенно повлиять на дальнейшую военную помощь Украине.