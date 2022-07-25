Кива указал на схему продаж Киевом оружия, вскрывшуюся после падения самолёта Ан-12
Экс-депутат Рады Кива: Крушение Ан-12 вскрыло схему продажи Киевом поставляемого оружия
Крушение украинского самолёта Ан-12 в Греции вскрыло схему продажи Киевом поставляемого оружия третьим странам. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
"Фактически данная авиакатастрофа вскрыла схему продажи режимом Зеленского третьим странам поставляемого оружия на Украину", — написал он в телеграм-канале.
По словам Кивы, европейская следственная комиссия требует объяснений от украинской стороны и пока Киев ответа не дал. Экс-депутат уверен, что эта ситуация может существенно повлиять на дальнейшую военную помощь Украине.
Напомним, что 16 июля на севере Греции разбился грузовой самолёт "Антонов". Пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. Однако в десяти морских милях к западу от города он исчез с радаров. СМИ утверждали, что воздушное судно перевозило на Украину 12 тонн взрывчатки из Сербии, но позже стало известно, что груз предназначался для другой страны. Место крушения Ан-12 проверяли специалисты по ядерной и биологической защите, однако опасных веществ не обнаружили.
ТАСС / AP Photo / Giannis Papanikos