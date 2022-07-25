Глава МЧС Куренков пожаловался Путину на халатность в регионах

Новый глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным пожаловался на халатность в регионах по ситуации с лесными пожарами. Министр заявил, что "люди на местах ведут себя расслабленно", в ответ российский лидер попросил пояснить эти слова. Затем Куренков привёл в пример ситуацию, которая произошла с Джугджурским заповедником на побережье Охотского моря.

Новый глава МЧС пожаловался Путину на халатность в регионах по ситуации с лесными пожарами. Видео © LIFE

"Что касается, например, Джугджурского заповедника. Он загорелся 30 июня. Мне изначально доложили, что там нет площадки приземления. Потом мы выяснили, что площадка приземления есть в 104 км от этого заповедника", — сказал он.

Руководитель МЧС добавил, что горение на территории заповедника продолжается, там гибнут не только деревья, но и животные. Это и говорит о безответственном отношении к пожарам, подчеркнул Куренков.

В ответ на это Путин отметил, что данный вопрос очень серьёзный. Глава государства попросил представить свои замечания как можно быстрее: в течение этого дня или завтра.