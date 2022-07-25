Владимир Зеленский мог отправить в отставку командующего Силами спецопераций Вооружённых сил Украины из-за необходимости найти козла отпущения. По мнению военного эксперта Дмитрия Литовкина, Киев понимает, что оборона рушится, а перейти в наступление никак не получается.

"Фактически это означает, что идёт пересмотр той концепции, которая была принята на Украине по сдерживанию России... Просто надо понимать, когда у тебя (в руководстве Украины. — Прим. Лайфа) рушится оборона, которую ты восемь лет выстраивал, и ты не можешь перейти в наступление, ищется крайний, козёл отпущения. Видимо, там (в Киеве. — Прим. Лайфа) уже начинается истерика", — предполагает собеседник Лайфа.

Литовкин считает, что ВСУ оказались "несостоятельны" в этом вопросе, а действия союзных сил РФ, ДНР и ЛНР свидетельствуют о том, что карточный домик в Киеве рухнул.