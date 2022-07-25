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Регион
Опубликовано 25 июля 2022, 17:30
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Смену командующего Силами спецопераций ВСУ назвали "истерикой"

Эксперт Литовкин назвал отставку командующего Силами спецопераций ВСУ свидетельством истерики

Владимир Зеленский мог отправить в отставку командующего Силами спецопераций Вооружённых сил Украины из-за необходимости найти козла отпущения. По мнению военного эксперта Дмитрия Литовкина, Киев понимает, что оборона рушится, а перейти в наступление никак не получается.

"Фактически это означает, что идёт пересмотр той концепции, которая была принята на Украине по сдерживанию России... Просто надо понимать, когда у тебя (в руководстве Украины. — Прим. Лайфа) рушится оборона, которую ты восемь лет выстраивал, и ты не можешь перейти в наступление, ищется крайний, козёл отпущения. Видимо, там (в Киеве. — Прим. Лайфа) уже начинается истерика", — предполагает собеседник Лайфа.

Литовкин считает, что ВСУ оказались "несостоятельны" в этом вопросе, а действия союзных сил РФ, ДНР и ЛНР свидетельствуют о том, что карточный домик в Киеве рухнул.

Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Украины Демченко
Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Украины Демченко

Напомним, ранее сегодня Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Силами специальных операций Вооружённых сил Украины. Он занимал этот пост с августа 2020 года. На освободившееся место назначили Виктора Хоренко.

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Maxym Marusenko / NurPhoto via Getty Images

Кристина Шайдуллина
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