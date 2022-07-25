Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Силами специальных операций Вооружённых сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ появился на сайте президента Незалежной.

"Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Силами специальных операций Вооружённых сил Украины", — говорится в тексте документа.

На освободившееся место назначили Виктора Хоренко. Отметим, что Григорий Галаган командовал Силами специальных операций ВСУ сравнительно недолго — с августа 2020 года.