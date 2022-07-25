Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Силами специальных операций Вооружённых сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ появился на сайте президента Незалежной.
"Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Силами специальных операций Вооружённых сил Украины", — говорится в тексте документа.
На освободившееся место назначили Виктора Хоренко. Отметим, что Григорий Галаган командовал Силами специальных операций ВСУ сравнительно недолго — с августа 2020 года.
Ранее Лайф рассказывал, что Верховная рада уволила главу СБУ Ивана Баканова. Решение было принято после единогласного голосования. Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены. Позже лидер Незалежной анонсировал кадровую ревизию в Службе безопасности страны. 19 июля Зеленский сменил региональных руководителей СБУ сразу в пяти областях.
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