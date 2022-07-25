Восьмиклассник из Кузбасса создал умный браслет для незрячих людей

Восьмиклассник из Кемеровской области Денис Кручинин создал умный браслет для незрячих людей. Устройство издаёт ультразвуковую волну и ловит её отражение от окружающих предметов. Так, если впереди идущего человека оказывается препятствие, прибор предупреждает об этом с помощью звукового сигнала, сообщает SHOT.

Денис рассказал журналистам об умном браслете для незрячих людей. Видео © Telegram / SHOT

В устройство встроен модуль GPS, а также есть слот для сим-карты. Поэтому, если владелец долго находится без движения, браслет сам отправляет сообщение SOS на указанный пользователем номер. Разработку подростка уже протестировали несколько инвалидов по зрению, а сам парень надеется, что в будущем схему удастся улучшить, написав мобильное приложение, которое расширит функционал.

"Я долго думал, как можно помочь людям, которые частично или полностью потеряли зрение. В Интернете я видел, что уже были изобретены очки для слабовидящих, но у них была очень высокая цена, и я подумал, что можно сделать дешевле. <...> Я буду и дальше развивать этот проект, чтобы помочь людям", — отметил Денис в беседе с журналистами.