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25 июля, 15:57

Белый дом заявил, что у Байдена почти исчезли симптомы ковида

Симптомы коронавируса у президента США Джо Байдена практически полностью исчезли, при этом американский лидер продолжает лечение препаратом Paxlovid. Об этом говорится в заявлении лечащего врача Байдена Кевина О’Коннора, которое распространил Белый дом.

"В настоящее время симптомы у него почти полностью исчезли... Его пульс, давление, частота дыхания и температура остаются в норме", — отметил медик, добавив, что у Байдена сохраняются заложенность носа и охриплость голоса.

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Лайф рассказывал, что Байден получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, о чём стало известно 21 июля. Белый дом сообщил, что у политика "умеренные симптомы", поэтому он будет работать удалённо. Позже его представители отметили, что Байден чувствует себя отлично, вероятность тяжёлого течения болезни достаточно мала, а аппетит у главы Штатов отменный. Также 23 июля его лечащий врач отметил, что президент США уже чувствует себя гораздо лучше.

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Twitter/President Biden

Александра Вишнякова

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