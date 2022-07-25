Белый дом заявил, что у Байдена почти исчезли симптомы ковида

Симптомы коронавируса у президента США Джо Байдена практически полностью исчезли, при этом американский лидер продолжает лечение препаратом Paxlovid. Об этом говорится в заявлении лечащего врача Байдена Кевина О’Коннора, которое распространил Белый дом.

"В настоящее время симптомы у него почти полностью исчезли... Его пульс, давление, частота дыхания и температура остаются в норме", — отметил медик, добавив, что у Байдена сохраняются заложенность носа и охриплость голоса.