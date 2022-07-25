Психолог дала советы россиянам, как избежать конфликтов с иностранцами на отдыхе за рубежом

При посещении стран, где можно оказаться в конфликтной ситуации из-за национальности, следует попытаться скрыть происхождение, разговаривать на другом языке и не вступать в споры. Об этом Лайфу рассказала клинический психолог Ирина Коржаева.

"Если вы не готовы скрыть происхождение, не стоит отправляться туда, где оно воспринимается враждебно. Нельзя прийти туда, где находятся представители гетто, и кричать, что вы лучше, или унижать их", — отметила она.

Кроме того, желательно не провоцировать окружающих, выкрикивая лозунги, определяющие вашу позицию, добавила Коржаева. При этом лучше вообще не вступать в споры с другими отдыхающими или местными жителями. Если же избежать конфликта не удаётся, решать его стоит с участием третьих лиц: персоналом, администрацией или полицией.

"Не рассказывайте, кто и что должен делать, постарайтесь ретироваться, если не получается нейтрализовать конфликт. Не принимайте это за измену или предательство. Умные люди не будут набрасываться и конфликтовать. Люди, с которыми можно поговорить, умеют думать", — подчеркнула психолог.

По словам Коржаевой, те, кто провоцирует скандал, драку или любые другие противозаконные действия, преступники. Она добавила, что отдыхающие не должны их вразумлять, задача туристов — остаться в целости.